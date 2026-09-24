Accidente en Ruta 2: murieron dos hombres y otros dos resultaron heridos tras el vuelco de una camioneta

Dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos este martes al volcar la camioneta en la que viajaban por la Ruta 2, en jurisdicción de Chascomús. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125, cuando regresaban a La Plata después de realizar una inspección de obra en Mar del Plata.

Los cuatro se trasladaban en una Ford Ranger en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que salió de la calzada y volcó en el cantero central de la autovía, según informó el portal 0221.

Los cuatro ocupantes eran inspectores del Ministerio de Justicia bonaerense y regresaban de una inspección de obra en Mar del Plata El Día

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sebastián Esteban Comai, de 58 años, vecino de Gonnet, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44, de City Bell. Ambos trabajaban, como indicó el diario El Día, al igual que los dos sobrevivientes, como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense.

Comai falleció en el lugar del siniestro. Los otros tres ocupantes recibieron asistencia médica y fueron trasladados al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús. Allí murió Mazzoni horas más tarde, como consecuencia de las lesiones sufridas en el vuelco.

La investigación, que intenta establecer cómo se produjo el vuelco, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Policía Vial de Chascomús.

El vuelco ocurrió en el kilómetro 125 de la Ruta 2, en Chascomús 0221

Comai era arquitecto y había sido docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, además de haber trabajado en el Banco Hipotecario. Tras su muerte, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires - Distrito Uno (Cauba Uno) expresó sus condolencias y recordó su recorrido profesional y sus aportes a la institución. También hubo mensajes de despedida de allegados y compañeros del ámbito coral platense.

Desde la agrupación profesional realizaron una publicación en sus redes sociales compartiendo la imagen de Comai, indicaron que la situación implica un “profundo dolor”, recordaron su recorrido profesional y enviaron sus condolencias a amigos y familiares de la víctima del accidente.

El Círculo Italiano de La Plata también lo despidió: “Acompañamos a nuestro director y colegas del coro La Anunciación en su profundo dolor por la partida de su amigo y compañero Sebastián Comai. QEPD y abrazo fraternal a su familia”.

Por otra parte, Mazzoni, además de trabajar como inspector, se dedicaba a la música y a tareas de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Poco antes del accidente había anunciado en sus redes sociales el lanzamiento de una canción y había compartido detalles de la grabación de un disco en el que llevaba casi un año trabajando. Era hermano de Antonio Mazzoni, exjugador y entrenador de La Plata Rugby Club.

Los otros dos ocupantes eran Gustavo Roberto Barreto, de 44 años y domiciliado en Villa Elisa, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48 y de Berazategui. Ambos sufrieron politraumatismos y, de acuerdo con la información difundida este miércoles, se encuentran fuera de peligro.