Activan otro operativo de emergencia en Lanús por un nuevo escape de gas.

Este lunes por la mañana, operarios de Metrogas trabajan a unos 100 metros de la estación Lanús del ferrocarril Roca, en pleno centro del municipio, tras recibir una denuncia por un posible escape de gas, hecho que se confirmó. El operativo se desplegó a unos 500 metros de la zona donde el viernes pasado se produjo una explosión durante una obra, que dejó un muerto y varios heridos.

“Hay un escape de un servicio de baja presión; son de los que hay muchos por día”, indicaron desde la compañía de servicio ante la consulta de LA NACION. En el lugar también hay personal de Bomberos, Defensa Civil y de la comuna. El punto exacto donde se está haciendo la obra es sobre la avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) al 4600, justo frente a una sucursal del Banco Francés.

Escape de gas en Lanús LN+

Desde la compañía explicaron que este viernes, cuando tuvo lugar la explosión, una tuneladora rompió un caño de media presión cuando trabajaban para renovar la red de cañerías. “Esa fuga de gas ingresó al comercio afectado y, por razones que se investigan, produjo una deflagración con las consecuencias que conocemos”, agregaron las fuentes. En el caso de este escape que intentan controlar este lunes en la avenida Yrigoyen, “es a cielo abierto; se está trabajando con personal en un pozo que se hace alrededor del caño afectado; apenas se obture, el problema queda resuelto”.

Desde la Municipalidad de Lanús sumaron a este diario que Bomberos y Defensa Civil están trabajando en la zona, que se evacuó de forma preventiva. “Hace un mes que estábamos reclamando por ese escape, pero ahora actúan porque pasó lo del viernes”, denunció un hombre que trabaja en la Universidad de Lanús en diálogo con LN+.

El lugar donde se desarrolla el nuevo operativo se trata de una de las zonas de esa comuna al sur del conurbano más transitadas. No solo se encuentra parte del centro comercial de Lanús Oeste, sino que a escasos metros hay varias dársenas con paradas de líneas de colectivos que unen la Provincia con la ciudad de Buenos Aires y la estación de trenes de ese municipio es una de las más concurridas, servicio que, por el momento, no se vio afectado según indicaron fuentes de Trenes Argentinos ante la consulta de LA NACION.

Activan otro operativo de emergencia en Lanús por un nuevo escape de gas. LN+

Durante la mañana de este lunes, en tanto, Metrogas comenzó a recibir en sus canales exclusivos llamadas y contactos de vecinos de Remedios de Escalada que fueron afectados por el accidente del viernes pasado ocurrido en Beltrán y Del Valle Iberlucea. Además, se informó que se continúa con el operativo para reconectar el gas a aquellos vecinos que ya pudieron regresar a sus casas y se les había cortado el servicio en la localidad de Remedios de Escalada, donde ocurrió el fatal accidente este viernes.

Mientras tanto, se aguarda la decisión de la Justicia para que los vecinos que viven en la zona restringida de los 100 metros a la redonda del lugar del accidente puedan regresar a sus hogares. Por lo pronto, el Banco Nación, que tiene una sucursal en Remedios de Escalada, informó que, por los acontecimientos de público conocimiento, la sede permanecerá cerrada hasta próximo aviso.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense indicaron, ante la consulta de LA NACION, que para las primeras horas de este lunes solo quedaba una persona herida internada en el Hospital Evita de Lanús, atendida como consecuencia de la explosión, y se encontraba estable. El resto de las personas afectadas había sido derivada por la ART o dada de alta.

Explosión en Remedios de Escalada. Manifestación de vecinos Gonzalo Colini

Escape de gas y explosión en el centro de Remedios de Escalada, hay heridos de gravedad Ricardo Pristupluk

Desde que ocurrió el incidente del viernes, en los últimos días vecinos de Lanús duplicaron las llamadas con las líneas de emergencia de la municipalidad, de bomberos y Metrogas para denunciar que sienten olor a gas en su barrio, en medio del temor por lo sucedido. Sin embargo, hasta este domingo, tanto la empresa distribuidora como la intendencia negaron que se haya producido una nueva fuga.

La Municipalidad de Lanús apuntó contra Metrogas por la explosión ocurrida el último viernes en Remedios de Escalada y anunció que se presentará como querellante en la causa judicial que investigará cómo se produjo el incidente, que dejó una víctima fatal. Según el gobierno local, la decisión responde a que “es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa”.