Una mujer quiso proteger su auto del granizo durante el temporal en Catamarca, fue arrastrada por el agua y murió

Catamarca reportó su primera víctima por el temporal que azotó con violencia a la provincia esta semana. Una mujer de 67 años murió tras ser arrastrada por un caudal de agua en la ciudad capital luego de haber querido mover su auto de la zona comprometida.

La víctima, identificada como Sara Norma Castillo, se encontraba en su hogar, ubicado sobre la avenida Güemes, cerca de la intersección con Vicente Ponessa, durante la madrugada de este sábado, en el momento más intenso de las precipitaciones.

Al distinguir la llegaba del fuerte temporal, salió de la vivienda para mover el vehículo que se encontraba estacionado en la calle ante la posible caída de granizo, según reportó el medio local Catamarca Ya.

Sin embargo, el caudal de agua que había invadido la avenida ya era demasiado fuerte y la corriente arrasó con ella, que fue desplazada por la calle. La avenida fue una de las arterias que sufrió un gran volumen hídrico durante el temporal.

Las fuertes precipitaciones y vientos en Catamarca durante el temporal

En ese momento, su hija observó lo ocurrido e ingresó al caudal de agua para salvar a la madre, en medio de la desesperación.

Un vecino que observó la situación llamó al 911 y los efectivos de la Comisaría Quinta se desplazaron hacia el lugar, donde encontraron a Castillo sin signos vitales. Ante ello, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban a la llegada de personal médico.

Efectivos de la Policía Montada intervinieron para rotar con los agentes de la comisaría local en las maniobras de RCP.

CATAMARCA. LA FUERZA DEL AGUA: UNA MOTOCICLETA FUE ARRASTRADA POR LA CORRIENTE



Una escena impactante se registró durante las intensas precipitaciones en la ciudad de Catamarca.



El agua avanzaba con tanta fuerza por calle Prado, entre Junín y Maipú, que terminó arrastrando una… pic.twitter.com/syp9VkLwQW — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) November 14, 2026

La ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó poco después y constató el fallecimiento de la mujer. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú, reportó Catamarca Actual.

Su hija, en tanto, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista. Allí ingresó bajo observación y se encuentra fuera de peligro, detalló Catamarca Ya.

Inundación en la Ruta Nacional 40 en Catamarca

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y politraumatismos debido a la violencia del arrastre que causó el agua acumulada en la avenida.

El temporal afectó a distintos sectores del Valle Central, en la zona de San Fernando del Valle de Catamarca. Se reportaron fuertes precipitaciones con intensas ráfagas que causaron anegaciones en las calles y complicaciones en diferentes puntos de la ciudad. Medios locales incluso reportaron el corte de la Ruta Nacional 40 entre Belén y Londres debido a la inundación.