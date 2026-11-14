Puente modular: reabren el acceso a una zona andina que estuvo aislada casi dos meses luego de un temporal

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un paso crucial para la conectividad y la actividad turística en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, hoy quedó formalmente habilitada la circulación vehicular hacia el circuito del Cerro Tronador, exclusivamente en el tramo que llega hasta Pampa Linda.

La medida fue posible tras la finalización del montaje de un puente modular de emergencia tipo Bailey sobre el río Manso Superior, tras un operativo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales y el Ejército Argentino. La zona de Pampa Linda permanecía aislada desde fines de septiembre tras el temporal de lluvias que azotó la región andina y destrozó el puente anterior.

La crecida extraordinaria del río Manso Superior hizo colapsar el puente anterior Parques Nacionales

La reapertura responde a una demanda urgente ante la inminencia de la temporada estival. Pampa Linda representa uno de los epicentros turísticos y logísticos más importantes y concurridos de toda el parque nacional, funcionando como puerta de entrada para miles de visitantes, caminantes y montañistas que acuden durante el verano para recorrer sus senderos, hospedarse en campings como Los Vuriloches, la hostería local y acceder a los emblemáticos refugios de alta montaña.

La crisis de conectividad se desencadenó a finales de septiembre pasado, cuando un intenso temporal de precipitaciones continuas, combinado con un acelerado derretimiento nival en la alta cordillera, provocó una crecida extraordinaria en la cuenca del río Manso. El violento caudal arrastró sedimentos y troncos, socavando severamente los apoyos y cimientos de la antigua pasarela de madera que conectaba el circuito. La estructura colapsó por completo y terminó desintegrándose por la fuerza del agua, dejando transitoriamente aislados a pobladores, guardaparques y trabajadores del área.

Para restablecer el acceso antes del pico de visitantes de verano, las autoridades nacionales articularon la colocación de un puente provisorio. Un contingente especializado de aproximadamente 60 personas —integrado por efectivos del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 del Ejército Argentino con asiento en Neuquén, junto con guardaparques, brigadistas y personal del Departamento de Infraestructura y Logística del parque nacional— ejecutó las maniobras de ensamblaje e instalación entre el jueves pasado y hoy.

El nuevo puente Bailey tiene una longitud de 30,50 metros Parques Nacionales

La nueva estructura metálica Bailey cuenta con una longitud de 30,50 metros, una trocha útil de 3,23 metros y una capacidad de carga de hasta 30 toneladas. La circulación por el puente está regulada para el paso de un solo vehículo por vez a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora.

A pesar de la habilitación hasta Pampa Linda, desde la intendencia del área protegida enfatizaron que el camino hacia los sectores superiores permanece estrictamente cerrado al público. El mismo temporal que destruyó la pasarela generó severos destrozos en la traza vial que se dirige hacia la base del Cerro Tronador, el famoso mirador del Ventisquero Negro y el paseo del Saltillo de las Nalcas. En esos tramos se registraron desprendimientos de grandes rocas, densa acumulación de ripio y árboles caídos que obstruyen el paso.

La instalación del puente permite la reapertura del camino a Pampa Linda Parques Nacionales

Sin embargo, el cruce del puente Bailey marca el inicio de una segunda etapa clave: al permitir el paso de maquinaria vial pesada, los equipos de Parques Nacionales ya comenzaron las labores intensivas de despeje y nivelación sobre el terreno. El objetivo oficial es lograr la reparación progresiva de la traza para reabrir la circulación vehicular hasta el Ventisquero Negro en el transcurso de las próximas semanas.

Parte de la estructura metálica del puente que se instaló para reabrir el paso hacia Pampa Linda

Respecto a las acciones desplegadas y al plan de obras para la región, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, destacó el trabajo articulado y la planificación en marcha: “Junto al equipo de gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi se dispuso el acondicionamiento del sector donde se instaló el puente Bailey, y paralelamente se prepara la documentación para convocar a una licitación para la construcción del puente definitivo. Tres acciones coordinadas en diversos planos para dar respuesta inmediata a una situación provocada por la crecida extraordinaria del río Manso Superior, en un sector de gran tránsito turístico como es el acceso a Pampa Linda y Cerro Tronador”.

Mientras la estructura Bailey garantice el tránsito durante los meses de mayor afluencia turística, las autoridades avanzan en la confección de los pliegos licitatorios para desarrollar una infraestructura vial definitiva que cuente con estándares modernos de resistencia hidráulica frente a eventuales desbordes futuros del río Manso.

El puente que permitía acceder a Pampa Linda colapsó en septiembre pasado por la crecida del río Manso

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron a los turistas y prestadores que es obligatorio realizar el Registro de Trekking antes de ingresar y solicitar información actualizada sobre el estado de los senderos.

Asimismo, se fijaron horarios estrictos de circulación para el tramo comprendido entre Los Rápidos y Pampa Linda: el ingreso está permitido únicamente de 10.30 a 14, mientras que el regreso hacia San Carlos de Bariloche se realiza de 16 a 18. El horario de doble mano rige de 19.30 a 9 del día siguiente.