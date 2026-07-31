Acusan por lesiones a un empleado de un geriátrico que agredió a dos residentes

MAR DEL PLATA.– Mientras en su casa de zona oeste de la ciudad un grupo lo había ido buscar decidido a hacer justicia por mano propia apenas los videos de las agresiones se viralizaron, la justicia avanzó con fuerzas policiales y logró ubicar y aprehender al enfermero que insultó y agredió físicamente al menos a dos abuelas alojadas en el establecimiento geriátrico donde prestaba servicios.

“Por qué no te morís de una vez”, se le escucha decir a una de sus víctimas, según consta en uno de los videos que están incorporados a la causa judicial. La amenaza mientras la acostaba entre forcejeos, luego de golpearla en la cara con una cuchara porque se había resistido a abrir la boca para comer.

Los maltratos abundan y se extienden durante algunos minutos. Comienzan, según las grabaciones, en un sector donde les están sirviendo la cena. Y continúan, segundos después, en una habitación en donde el agresor zamarrea a la misma abuela que le produjo laceraciones en torno a los labios de la boca. Allí la arroja sobre la cama, la desviste y, en todo momento, la insulta.

El acusado tiene 37 años, se llama Nicolás Cichero y quedó a disposición del fiscal Carlos Russo, que por el momento lo acusa de lesiones leves y le permitió seguir el proceso en libertad. Aunque no se descarta que esa imputación se pueda agravar en la medida que lleguen más evidencias, entre ellos los informes de médicos que atendieron a las víctimas y otros registros del sistema de monitoreo de Residencia Geriátrica David, donde ocurrieron los hechos, casi en pleno centro de la ciudad.

Frente del Hogar David en el macrocentro de la ciudad de Mar del Plata. Rivadavia y Funes. 30 de Julio 2026. Mauro V. Rizzi

Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que el establecimiento, con sede en calle Funes y Rivadavia, quedó clausurado de manera preventiva pero sin desalojo de los abuelos, a los que mantendrá en la medida que sus familiares así lo decidan y deberá brindar servicio. La medida puede llegar al extremo en caso que a la brevedad no cumplan con los trámites exigidos.

LA NACION intentó tomar contacto con autoridades del establecimiento pero directamente no se atendió la puerta en ningún momento. Por la tarde circuló un comunicado de responsables de Residencia Geriátrica David: expresa repudio a estos hechos que tomaron estado público y confirman que avanzaron con acciones judiciales para que se investigue lo ocurrido y se apliquen las sanciones que correspondan al responsable.

“Acompañamos a la familia afectada, tal como lo hemos hecho desde un inicio”, dijeron y dejan firme que “no toleramos actos de violencia, de ningún tipo, dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente”.

No han hablado en los medios los familiares de las víctimas ni de otros abuelos alojados. El lugar es mixto y de hecho, al momento de la agresión que se ve en video, había otras dos mujeres y al fondo dos hombres.

“¿Querés llorar? Vamos”, dice Cicchero y se lleva a una de las abuelas en silla de ruedas para conducirla a la habitación, hasta entonces vacía. Allí le descarga una variedad de quejas e insultos, además de otras lamentables expresiones. La mujer llora mientras le saca la roba y el enfermero le responde: “Por qué no te morís, morite vieja hija de puta”. Y la amenaza: “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza”.

En por lo menos dos oportunidades se ve a Cicchero tomar una toalla, presuntamente para limpiarle la boca a la mujer, justo donde le dio el golpe con el filo de la cuchara. Lo hace cuando suspende la comida que le estaba dando y lo repite cuando ya lo tiene acostado. En ambos casos, y a partir de imágenes que trascendieron de las lesiones sufridas por la mujer, presuntamente para que no le queden manchas de sangre.

La denuncia la realizó una encargada de Residencia Geriátrica David en la Comisaría 1ª. Presentó el caso y puso a disposición los videos del sistema cerrado de video que tiene el establecimiento. Allí confirmaron que al acusado lo echaron de su puesto por la gravedad del incidente cometido.

La causa se puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y tras un tránsito inicial por la Unidad de Composición Temprana de Conflictos Penales se resolvió que se tramite en la Unidad Fiscal N°7, que encabeza Russo.

Como primera medida se buscó a Cicchero para notificarlo de la formación de causa. Familiares habían advertido que no había regresado a su casa desde el día previo a que tuviera trascendencia pública el incidente que lo tiene ahora como imputado. Lo encontró la policía y el fiscal, una vez que lo informó de las actuaciones y la calificación del delito penal imputado, le permitió seguir el proceso en libertad.

Según pudo conocer LA NACION, los establecimientos geriátricos tienen una doble instancia de habilitación provincial. En este caso estaba incompleta la segunda, iniciada pero nunca finalizada.

Se supo de fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, que supervisa y habilita estos establecimientos, que se dispuso esa clausura preventiva sin desalojo. En buena medida porque no hay condiciones ni disponibilidad para reubicar a los abuelos mientras los propietarios del lugar adecuan documentación e instalaciones, si así correspondiera. “No puede entrar más gente”, advirtieron los inspectores.

En general, se asegura, el lugar reunía condiciones óptimas en términos de instalaciones y prestaciones. Dirigentes del Sindicato de Cuidadores Domiciliarios reconocieron que en alguna oportunidad hubo por allí antecedentes de algún tipo de maltrato.

Los inspectores que pasaron por Residencia Geriátrica David en estas últimas horas apuntaron algunas falencias sobre manejo de residuos patogénicos, la habilitación provincial incompleta –demorada desde marzo pasado- y la presencia de menores de 65 años. Vale recordar que por debajo de esa edad se les permite alojamiento en hogares para adultos mayores solo si están judicializados.

Desde la Asociación de Hogares de Larga Estadía, entidad que agrupa a estos espacios que reciben a adultos mayores, repudiaron el caso particular que tomó estado público, respaldaron la intervención de la justicia y exigieron a la comunidad “evitar generalizaciones” sobre la calidad de prestaciones de sector. Destacan que en los distintos espacios conviven “instituciones y equipos de salud que, diariamente, desarrollan su labor con profesionalismo, compromiso y una profunda vocación de servicio”.