Advierten por una ola polar en los primeros días de julio con chances de nevadas en Buenos Aires

Tras un fin de semana con temperaturas levemente sobre la media de las últimas semanas, julio traerá un nuevo descenso de la térmica de forma sostenida. Esto, sumado al ingreso de un frente de aire polar, podría derivar en una ola polar que afectará a varias regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.

En las últimas semanas, las mínimas estuvieron entre los 0 y los 8 grados, mientras que las máximas no superaron los 15 °C. El domingo por la noche ingresó un nuevo frente frío que cruzó el país y dejó algunas lluvias aisladas que afectaron al territorio bonaerense. Este fenómeno arrastró una masa de aire polar que recrudecerá las temperaturas a partir de este lunes.

Incluso se prevé que esto provoque lo que será, hasta el momento, el día más frío del año. Según anticipó el sitio especializado Meteored, el jueves 2 de julio habrá temperaturas de hasta 10 grados por debajo de los valores normales en una franja grande del territorio nacional.

Las temperaturas para los próximos días en la Ciudad SMN

Este lunes, las mínimas en gran parte del centro del país se encontrarán por debajo de los 0 grados, incluyendo sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En tanto, las máximas de toda la semana no lograrán superar los 14 °C.

En la región pampeana y Cuyo se prevén heladas, mientras que en zonas rurales abiertas los registros podrían quedar varios grados por debajo de los valores pronosticados para áreas urbanas.

Posibles nevadas

El sitio especializado detalló que el pico del episodio polar se dará entre el miércoles y el jueves, con mínimas cercanas a los -2 °C en sectores de La Pampa y el norte patagónico; alrededor de -1 grado en Córdoba y en San Juan; y al menos 2 °C en Rosario y Buenos Aires.

El norte del país también se verá afectado. Salta tendrá apenas 2°C y Tucumán cerca de 7°C, con la temperatura más alta de todo el país. En la Patagonia, si bien el frente afectó durante el fin de semana con nevadas en la alta cordillera de Neuquén y Río Negro, las condiciones frías se mantendrán durante toda la semana. El frente polar es tan intenso que se extenderá más allá de la frontera argentina y alcanzará a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

Las bajas temperaturas afectarán a la provincia de Buenos Aires Valeria Rotman

En este marco, entre el miércoles y el jueves aumentará la chance de eventos de nieve generalizada en todo el oeste argentino, con nieve cerca de las ciudades de Mendoza, San Juan y las capitales de las provincias del noroeste argentino. Incluso, según anticipó Meteored, se esperan nevadas débiles en el sudeste bonaerense.

Si bien se espera un cielo mayormente despejado y no hay probabilidades altas de tormentas, el buen tiempo no logrará compensar la intensidad del frío. Tras el pico del jueves, la masa de aire polar se sostendrá, por lo menos, hasta el viernes 3 de julio. A partir del próximo fin de semana, la térmica comenzará a subir levemente y el parte meteorológico prevé temperaturas normales para esta época del año.

En tanto, este lunes rige una advertencia de nivel amarillo por frío extremo para Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja, en donde las mínimas pueden alcanzar los 3°C. Según marcó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.