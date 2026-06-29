Hay alerta amarilla por vientos para este lunes 29 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este lunes 29 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá dos provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que la alerta amarilla por vientos regirá en el sur de Chubut y en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En esas zonas, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 29 de junio SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir si no es necesario, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 5°C y los 14°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, ligeramente nublado por la tarde y algo nublado por la noche. Durante el mediodía y la tarde se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora y, para el resto de la semana, las condiciones se mantendrán estables.

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con temperaturas que irán desde los 2°C hasta los 13°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, por la tarde ligeramente nublado y por la noche algo nublado. Además, para el martes se pronostica neblina durante el mediodía y, hacia el resto de la semana, se prevé que las condiciones permanezcan estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que en Córdoba se esperan temperaturas entre 2°C y 15°C; en Tucumán, entre 8°C y 15°C; en Santa Fe, entre 3°C y 15°C; en Entre Ríos, entre 3°C y 15°C; en Jujuy, entre 5°C y 13°C; en Salta, entre 4°C y 14°C; y en Misiones, entre 10°C y 17°C.

Para el resto del país, el pronóstico indica temperaturas de entre 4°C y 10°C en La Rioja; entre 8°C y 18°C en Santiago del Estero; entre 4°C y 15°C en San Luis; entre 0°C y 12°C en San Juan; entre 3°C y 13°C en Mendoza; entre 1°C y 9°C en Río Negro; entre 1°C y 8°C en Chubut; y entre 0°C y 5°C en Santa Cruz.