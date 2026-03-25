Agostina Páez contó en detalle cómo fue el juicio en Brasil: “Les pedí disculpas mirándolos a los ojos”

La abogada santiagueña de 29 años reveló cómo fue la primera audiencia en el país vecino; reafirmó su arrepentimiento tras las declaraciones de las víctimas
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Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo, dialogó este miércoles con LN+ tras el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, en Brasil. En ese marco, brindó detalles de cómo fue la audiencia en la que dijo estar arrepentida y les pidió disculpas a las víctimas.
“Cada víctima declaraba, le hacían preguntas y al final yo le pedí disculpas a cada uno por separado, mirándolos a los ojos, diciéndoles que me arrepentía”, reveló.
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