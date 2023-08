escuchar

WASHINGTON.- La mayoría de los casos de cáncer en Estados Unidos se dan en personas mayores de 65 años, pero un nuevo estudio muestra una preocupante tendencia: la enfermedad entre los jóvenes, especialmente mujeres, va en aumento, y el incremento más acelerado se da en diagnósticos de cáncer gastrointestinal, de mamas, y del sistema endócrino.

Un estudio publicado hoy en la publicación científica JAMA Open Network muestra que si bien ha disminuido el cáncer en adultos mayores, los casos en personas menores de 50 años se incrementaron un poco, con los mayores aumentos entre adultos jóvenes de 30 a 39 años.

“Es un segmento poblacional que ha sido un poco soslayado por la investigación científica, pero el número está creciendo, por eso es tan importante investigar más para entender qué está pasando”, dice Paul Oberstein, director del Programa de Oncología Gastrointestinal de la Universidad de Nueva York, que no participó del estudio.

Y si algunos jóvenes tienen mayor riesgo de cáncer, la preocupación es que cuando envejezcan ese peligro se potencia, señala Oberstein. “Mientras no entendamos de dónde viene el riesgo, no podremos hacer nada para frenarlo, y me temo que con el paso del tiempo y, a medida que esta generación envejezca, el problema se agigante.”

No hay una explicación concluyente sobre las causas del aumento de casos en jóvenes, pero los expertos dicen que toda tendencia suele ser multicausal, desde el aumento de las tasas de obesidad hasta factores de estilo de vida, como el consumo de alcohol, tabaco, dormir mal o el sedentarismo. También es probable que influyan los factores ambientales, como la exposición a la contaminación y a los productos químicos carcinogénicos.

Los investigadores del nuevo estudio analizaron datos de más de 560.000 pacientes de Estados Unidos a los que entre 2010 y 2019 se les diagnostico cáncer de inicio temprano, como se define a la enfermedad cuando afecta a menores de 50 años.

El estudio reveló que, en total, los diagnósticos aumentaron casi un 1% durante el período del estudio hasta alcanzar los 56.468 pacientes, frente a los 56.051 de 2010. Y la tendencia fue más pronunciada en el grupo de 30 a 39 años, con un aumento de casos del 19%.

Inicio temprano en mamas y otras formas de cáncer

En ciertos tipos de cáncer, el aumento fue significativo. El de mama, por ejemplo, representó la mayor cantidad de casos en las personas más jóvenes, con un aumento de alrededor del 8% durante el período de 10 años, apunta Daniel Huang, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Singapur, hepatólogo de trasplantes en la Hospital de la Universidad Nacional, y autor principal del estudio.

Los cánceres gastrointestinales, incluidos el de colon, apéndice y vías biliares, fueron menos numerosos pero aumentaron alrededor de un 15%, convirtiéndose en el tipo de cáncer de más rápido crecimiento entre las personas más jóvenes, señala el investigador.

Las diferencias entre hombres y mujeres resultaron sorprendentes. Durante el período de estudio, el número de casos de cáncer de aparición temprana en mujeres aumentó un 4,4%; entre los hombres, el número disminuyó en casi un 5%. Los aumentos observados entre las mujeres más jóvenes probablemente se deban al incremento de los casos de cáncer de mama y útero.

Aunque las cifras totales fueron pequeñas, los mayores aumentos de cáncer entre las personas más jóvenes diferenciados por raza se observaron en los asiáticos o isleños del Pacífico (32%) y los hispanos (28%). Los casos entre los pacientes afrodescendientes más jóvenes disminuyeron levemente, cayendo alrededor del 5%, pero no está claro si la disminución es significativa o si los casos son infradiagnosticados.

En general, las personas jóvenes que desarrollan cáncer siguen representando una porción relativamente pequeña de los casos de cáncer en general, pero estos aumentos son preocupantes.

“Es una tendencia grave, en especial si se mantiene, pero apenas una parte de lo que realmente está sucediendo en oncología”, apunta Otis Brawley, oncólogo del Centro Integral contra el Cáncer Sidney Kimmel de la Universidad Johns Hopkins.

El estudio no analizó las distintas etapas del cáncer, y por lo tanto los datos no permiten inferir si los de inicio temprano se desarrollaron antes o simplemente se diagnosticaron antes en el curso de la enfermedad, explican los expertos.

Identificar los factores de riesgo

La mayoría de los factores de riesgo de cáncer se basan en estudios hechos mayormente sobre adultos mayores, pero ahora investigaciones diseñadas para ayudar a comprender cómo la exposición a ciertos factores en la vida previa puede afectar el riesgo de cáncer más adelante en la vida, apunta Hyuna Sung, científica y epidemióloga del cáncer de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.

Los estudios como el publicado en JAMA, dice Sung, “alientan a realizar nuevos estudios que permitan identificar los factores de riesgo que pueden explicar esta tendencia”.

Otra investigación también ha revelado una creciente tendencia de diagnóstico de cáncer colorrectal entre los jóvenes. Uno de cada cinco casos nuevos de cáncer colorrectal en Estados Unidos se da en personas menores de 55 años, una tasa que se ha duplicado en las últimas tres décadas, según un reciente y preocupante informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

En 2018, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer actualizó sus lineamientos para la detección del cáncer colorrectal, reduciendo de 50 a 45 años la edad recomendada para la primera colonoscopía en personas con riesgo promedio.

Los expertos dicen que tendencias como las observadas en el nuevo estudio deben monitorearse de cerca, ya que pueden influir en las recomendaciones para la detección de otros tipos de cáncer, incluido el de mama.

“Mientras seguimos avanzando en la identificación temprana de personas jóvenes con mayor riesgo, también tenemos que ajustar nuestros métodos de detección”, señala Jennifer Litton, oncóloga mamaria del Centro Anderson contra el Cáncer de la Universidad de Texas.

Se estima que en Estados Unidos cada año se diagnostican 1,9 millones de nuevos casos de cáncer. Para ciertos tipos de cáncer no existen herramientas de detección temprana, y cuando las hay, no suelen recetarse a los jóvenes con riesgo promedio.

Una de las cosas más importantes que podemos hacer para minimizar el riesgo, apunta Brawley, es controlar el peso corporal, hacer ejercicio, limitar el consumo de alcohol y no fumar.

