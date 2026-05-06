Hay alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias y vientos para este miércoles 6 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla para este miércoles 6 de mayo por tormentas, lluvias y vientos, que alcanzan a doce provincias. Se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Además, el ente anunció la llegada de una nueva ciclogénesis, que afectará de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), inaugurando una serie de jornadas en las que se esperan lluvias abundantes, vientos fuertes y un brusco descenso de la temperatura.

Las malas condiciones climáticas se extenderán de norte a sur

El alerta naranja por tormentas rige puntualmente para la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa. Esas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada. Este cuadro dará origen a una nueva ciclogénesis: un proceso que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, y forma un centro de baja presión en la atmósfera, generando inestabilidad, vientos fuertes, lluvias intensas y tormentas. Esa transición ocurrirá entre la tarde del miércoles y el mediodía del jueves, dando lugar a días fríos con heladas en el centro y sur del país.

Desde el SMN recomendaron seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por otro lado, el alerta naranja por vientos corre para el centro de San Juan y el norte de Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja. En esos distritos se espera viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante esta circunstancia, el ente recomendó asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, no estacionar tu vehículo bajo los árboles y mantener cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

Las alertas amarillas por lluvias y tormentas -aunque de menor intensidad respecto a las del AMBA-, dirán presente en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Chubut, Neuquén y Río Negro. En esos puntos de la Argentina se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

A partir de las últimas previsiones del SMN, el miércoles en la ciudad de Buenos Aires comenzará con cielo nublado y una probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada. A la mañana, pasarán a ser chaparrones.

Las condiciones cambiarán con el correr del día: las tormentas llegarán en horas de la tarde y se extenderán hacia la noche, con una probabilidad del 70%. Pese al agua, la temperatura variará entre los 18°C y los 23 grados.

La Ciudad presentará jornadas muy inestables, según el SMN

La parte más severa de la ciclogénesis se hará presente en en el centro, oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, incluida la Costa Atlántica. Allí se esperan fuertes tormentas durante toda la jornada y hasta el amanecer del jueves, inclusive. Como consecuencia de este fenómeno meteorológico, a partir del día viernes se registrará un brusco descenso de la temperatura, ubicando la mínima en 8°C de cara al fin de semana.

En tanto, en el país las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 10°C en Catamarca; 26°C y 13°C en Chaco; 15°C y 9°C en Chubut; 25°C y 8°C en Córdoba; 26°C y 13°C en Corrientes; 24°C y 8°C en Entre Ríos; 27°C y 16°C en Formosa; 25°C y 10°C en Jujuy; 22°C y 6°C en La Pampa; 24°C y 10°C en La Rioja; 23°C y 5°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 15°C en Misiones; 20°C y 5°C en Neuquén; 19°C y 6°C en Río Negro; 23°C y 9°C en Salta; 24°C y 6°C en San Juan; 25°C y 9°C en San Luis; 7°C y 2°C en Santa Cruz; 24°C y 8°C en Santa Fe; 26°C y 10°C en Santiago del Estero; 5°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 10°C en Tucumán.