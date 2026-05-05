Un crucero que partió desde la Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo pasado quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras un brote de hantavirus que ya dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo. El barco ahora se encuentra frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde.

Cómo se contagia el hantavirus y cuáles son los síntomas en humanos

Según los expertos, esta enfermedad zoonótica y causada por el virus Hanta suele aparecer en ámbitos rurales. La transmisión a seres humanos es principalmente por inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores. También por contacto directo y mordeduras de los mismos.

Los síntomas en humanos son:

Fiebre superior a 38° C

Cefalea

Escalofríos

Dolores musculares

Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea

Las náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea son síntomas comunes del hantavirus Shutterstock

El episodio en el crucero ocurre en un contexto de aumento de casos en la Argentina, donde en 2025 se registraron al menos 22 muertes por esta infección, lo que llevó a reforzar las alertas sanitarias y el monitoreo epidemiológico.

El ratón colilargo de los bosques patagónicos, uno de los transmisores de la enfermedad

Cómo se originó el brote en el crucero

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque, según las primeras informaciones.

El crucero partió el 20 de marzo desde Ushuaia Oceanwide Expeditions

Hantavirus en etapa avanzada

Insuficiencia respiratoria

Shock cardiogénico

Cómo es la transmisión de la enfermedad

Medidas de prevención