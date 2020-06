El gobernador Rodolfo Suarez no autorizará nuevas actividades, pero tampoco dará marcha atrás con lo que ya está permitido hacer en tierra cuyana, como las reuniones familiares, las salidas a bares y el ejercicio físico. Crédito: Gobierno de Mendoza

En el último mes, en medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus, Mendoza comenzó a abrirse, ya que se habían frenado los infecciones. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse y en las últimas horas resurgieron casos que encendieron las alertas. Sin embargo, por ahora no habrá "marcha atrás"

Entrada la noche del domingo, tras conocerse el viernes el contagio de tres integrantes de una familia, se confirmaron siete nuevos allegados positivos, en su mayoría por participar de una misma fiesta clandestina, en la comuna de Las Heras. Asimismo, aún se investiga si un transportista, pariente de los enfermos, fue el "transmisor cero" del patógeno, ya que el primer test dio negativo. De todas maneras, el gobernador Rodolfo Suarez aseguró que no se suspenderán las flexibilizaciones en la provincia, al tiempo que anticipó que no habrá, por ahora, nuevas autorizaciones.

El anuncio lo realizó el mandatario junto a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, atentos al desarrollo de las transmisiones que mantienen ahora en vilo a toda la provincia, cuando prácticamente ya se encontraba en la fase 5 del aislamiento. Es más, se esperaba en los próximos días el regreso de las misas en los templos, las actividades en gimnasios, las compras en los shoppings y la apertura de hoteles en las zonas turísticas para consumo interno. Todo esto quedó en stand by.

El gobernador Rodolfo Suarez junto con la ministra de Salud, Ana María Nadal informan sobre los nuevos casos positivos de Covid-19. Crédito: Gobierno de Mendoza

"Hay que cuidarse, no me canso de repetir las medidas. También hay que respetar las normas. Lo que ocurrió en Las Heras sucedió por no cumplir con el aislamiento y los protocolos correspondientes para las reuniones familiares. Estamos llevando adelante una investigación epidemiológica muy intensa, hemos intervenido a 1.500 personas aproximadamente", contó el gobernador, al tiempo que dejó en clara la posición oficial de cara a la preocupación ciudadana. "No habrá nuevas autorizaciones para flexibilizar actividades. No vamos a retroceder momentáneamente, pero tampoco habrá nuevas autorizaciones hasta que avance la investigación. Si se producen nuevos incumplimientos, iremos evaluando retroceder".

Mientras se esperan los resultados de los nuevos análisis realizados al camionero, quien fue traído este fin de semana de Buenos Aires, de manera "encapsulada" por la policía, y se encuentra internado en un hospital público, desde el Ejecutivo local pusieron de relieve los riesgos que se corren en Mendoza al haber tanto tránsito de camiones. De hecho, este caso motivó a las autoridades a extremar las medidas de vigilancia al transporte, por lo que se comprometieron a realizar testeos cada 15 días, además de supervisar a los camiones con un sistema satelital, entre otras acciones oficiales.

"La provincia forma parte del Corredor Bioceánico, lo que hace que nuestra situación sea compleja por la cantidad de camiones que ingresan. Son cerca de 1500, la mayoría es transporte transitorio. Veníamos con muchos días sin casos, con una tasa muy baja, estuvimos cerca de un mes sin casos en la provincia y los que resultaron positivo venían de afuera y se encontraban cumpliendo el aislamiento en hoteles. Tenemos 900 personas cumpliendo la cuarentena en estos lugares", completó el gobernador.

En tanto, desde el Ministerio de Salud, atentos a lo que ocurrió con los 10 contagios en el barrio Espejo de Las Heras, buscan determinar cómo se produjeron las transmisiones, además de la infección de una mujer en un geriátrico, que nada tiene que ver con la familia investigada.

"El camionero llega a Mendoza, se le realizan los estudios, dando negativo. No obstante, no está descartado que este sea el nexo epidemiológico, dado que clínicamente la persona presentaba síntomas y transitó por zonas con circulación activa del virus. Aún estamos en proceso de investigación y no descartamos ninguna hipótesis de contagio", indicó la titular de la cartera sanitaria, quien también adujo que lo ocurrido es "consecuencia del incumplimiento del aislamiento y de los protocolos". Asimismo, dejó en claro que el chofer no es el único nexo que están buscando en este conglomerado familiar. "Estamos analizando otros nexos epidemiológicos vinculados con otras personas".

Mientras, aún permanecen aislados y bloqueados seis domicilios de esa zona de una de las comunas más pobladas de Mendoza, donde los vecinos no dejan de evidenciar su malestar, impotencia y temor por lo ocurrido, al tiempo que piden mayor vigilancia oficial y más desinfecciones.

En tanto, el gobernador Suarez defendió una de sus medidas clave de apertura en medio de la cuarentena, como son las "reuniones familiares" y cargó contra quienes no toman conciencia de lo importante de respetar las condiciones establecidas en los protocolos. "En el cumpleaños había 25 personas, no eran todos familiares, entonces significa que hemos tenido que investigar a cerca de 1000 personas. Entonces el cumplimiento de las normas también tiene que ver con esto. Todas estas normas tienen un sentido y tiene que ver con que el Estado y el Comité -a quien felicito y que trabaja intensamente sin dormir, visitando cada domicilio- emite normas específicas que hay que respetar".