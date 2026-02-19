Qué se sabe de la salud de la influencer que se accidentó con un cuatriciclo en Pinamar

MAR DEL PLATA.— Continúa internada aquí y aún en grave estado la influencer platense Florencia Rastelli Mella, de 33 años y con múltiples lesiones derivadas del accidente que protagonizó el sábado último en el sector de playa conocido como La Frontera, en Pinamar, cuando dio tumbos con su cuatriciclo y el vehículo le cayó sobre el cuerpo.

Según pudo confirmar LA NACION, permanece desde este último domingo en el área de cuidados intensivos de la Clínica Pueyrredon de esta ciudad donde también los médicos atendieron desde este miércoles a Micaela Chorro Carnevale, una joven de 25 años y con domicilio en Capital Federal que también ingresó con politraumatismos por el vuelco de un vehículo doble tracción tipo UTV, caso ocurrido el pasado martes en Villa Gesell. Hoy, con una mejoría en su cuadro clínico, se terminaba de coordinar su traslado al sanatorio Los Arcos, en ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades de Clínica Pueyrredon advirtieron a LA NACION que no se brindarán partes médicos de estas pacientes. Incluso se pudo conocer que familiares han pedido explícitamente que no se haga pública ni difunda a los medios esa información.

La Frontera, en Pinamar, donde ocurrió el accidente de la influencer Mauro V. Rizzi

Ambas llegaron derivadas de los centros asistenciales de las localidades vecinas donde ocurrieron sendos accidentes. A Rastelli Mella la atendieron en primer término en el Hospital Municipal de Pinamar y por la gravedad de las lesiones y la disponibilidad de cobertura de obra social privada se optó por su traslado a la clínica marplatense. Lo propio ocurrió con Chorro Carnevale, que recibió primeros cuidados y estudios de diagnóstico en el Hospital Municipal de Villa Gesell.

Como informó LA NACION, ambos siniestros son por estas horas motivo de investigación judicial. En las fiscalías de turno se sorprendieron porque ninguno de los casos se había denunciado. Se llegó a tomar conocimiento de estos hechos, graves los dos por las consecuencias para las víctimas, por la difusión periodística que tuvieron. Por eso ambas causas se abrieron de oficio.

Los dos casos tienen otra particularidad compartida: no tuvieron intervención de terceros. Rastelli Mella volcó mientras conducía su cuatriciclo por un sector de médanos y Chorro Carnevale vivió una circunstancia similar pero en un UTV al que –según relataron testigos- se le salió una rueda trasera y la despidió de la cabina, con la mala fortuna que la carrocería cayó sobre su cuerpo.

El accidente de La Frontera

El primero ocurrió el sábado 14 en La Frontera, en el frente norte de Pinamar. Es la misma zona donde el pasado 12 de enero se accidentó Bastián Jerez, que viajaba de acompañante en asiento trasero de un UTV cuando chocaron contra una camioneta. El niño sigue internado, ahora en el Hospital Italiano de San Justo. Desde entonces afrontó casi una decena de cirugías, la última este miércoles. “Salió todo bien”, publicó su mamá, Macarena Collantes, hace pocas horas

Rastelli Mella, por razones que se investigan, perdió el control del volante y el cuatriciclo que conducía –de varios cientos de kilos- le cayó encima. Era inicio del fin de semana largo, con una altísima concurrencia de turistas en esas playas, y en principio fue asistida en el lugar por transeúntes. Luego se la trasladó al Hospital Municipal local. No trascendieron detalles de su diagnóstico pero sí se reconoció la gravedad de su cuadro. El domingo último ingresó a la Clínica Pueyrredon y desde entonces sigue bajo cuidados intensivos.

La investigación recayó en el fiscal en turno por esos días, Sergio García. Una de las medidas requeridas, según trascendió, fue el secuestro el vehículo que conducía la joven empresaria al momento de protagonizar este accidente. El expediente sumará testimonios y peritajes.

El accidente de Chorro Carnevale ocurrió el martes por la tarde, en la última jornada del fin de semana largo. Quien tomó esa investigación es el fiscal Juan Pablo Calderón. De los primeros pasos que dio la reconstrucción de esos hechos surgió que la joven no iba como acompañante –así había trascendido en principio- sino como conductora cuando el vehículo perdió la rueda trasera izquierda. Quien aportó esos detalles fue su novio, que ocupaba la otra butaca. Si se corrobora que ella manejaba no habrá delito. Se espera su recuperación para tomarle testimonio.

A diferencia del caso de Rastelli Mella, se conoció pronto un primer y detallado diagnóstico que recibió Chorro Carnevale en el Hospital Municipal de Pinamar. Fuentes del establecimiento reconocieron que la recibieron con pérdida de conocimiento y en los primeros estudios que le practicaron pudieron detectar fractura de apófisis espinosa en las vértebras C4, C6 y C7 y lámina y carilla articular de la C5.

También se verificó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, además de una lesión raquídea en vértebra D12 por compresión y estrechamiento del canal medular. Ya estabilizada, con su obra social se organizó el traslado al Sanatorio Los Arcos, donde continuará su recuperación.

Ambos accidentes ocurrieron cuando regían en ambos distritos las anunciadas medidas de endurecimiento de controles y multas para la circulación en vehículos de doble tracción en zonas de playas abiertas. Hizo punta Pinamar, días después de lo ocurrido con Bastián Jerez y otros incidentes de menor envergadura, y luego se sumó Villa Gesell.

Este último destino, hace poco más de una semana, reforzó la campaña preventiva con mensajes muy explícitos sobre el riesgo de incurrir en infracciones a quienes piloteen cuatriciclos, UTV’s, motocicletas u otros vehículos 4x4, tanto en casco urbano como en zonas de playa. “Si corrés picadas vas preso”, advierten.

Los carteles que pusieron en Villa Gesell Mauro V. Rizzi

En ambos municipios insisten que se reforzó la presencia de inspectores y policías, sobre todo en los puntos de acceso a las playas más agrestes. La mirada está apuntada ahora a Villa Gesell y su nueva edición de la competencia Enduro de Verano, que a partir de hoy y hasta el domingo reunirá a un millar de pilotos, varios de ellos llegados desde el exterior y considerados de los mejores del mundo en sus categorías.

El formato profesional de esta prueba, incluida en el circuito mundial del motociclismo off road, da garantías sobre lo que ocurra dentro del circuito. Pero el riesgo se advierte fuera de ese perímetro, por donde circulará el público que llega con sus propios vehículos y se adueña de esas arenas amplias y abiertas. El año pasado pasaron por allí 130.000 personas y se espera para esta nueva cita una cantidad similar.