Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo para este sábado 21 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, tras una semana con condiciones variadas, este sábado 21 de febrero no se prevén fenómenos atípicos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y calor extremo para distintos puntos del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta naranja por tormentas regirá en San Luis, al igual que durante la jornada del viernes. Se trata de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

La provincia será afectada por tormentas fuertes -algunas severas- que podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y principalmente lluvias abundantes en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 21 de febrero

Por otra parte, el SMN publicó una advertencia de nivel amarillo -que indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas- para Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. En estos casos, se anticipan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y una precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros.

“En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo”, aclaró el organismo.

En este contexto, el Servicio Meteorológico compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida y resguardada:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio pilas y linterna.

Alerta por altas temperaturas

En paralelo, emitió una alerta amarilla por calor extremo para Chubut, Río Negro, y zonas de Neuquén y Misiones. Según el SMN , las temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

El organismo detalló que, en las provincias patagónicas, la temperatura podría llegar a los 36°C -y la mínima mantenerse en 17°C-, mientras que en Misiones podría alcanzar los 30°C.

El mapa de alertas por temperaturas extremas

Frente a estos casos, aconsejó:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico informó que para este sábado se espera un día estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura se mantendrá con un leve descenso, con una media de 24°C, mínimas de 20°C y máximas de 28°C.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 67%.

En el resto del país, el SMN prevé para este viernes una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 19°C en Córdoba; 26°C y 20°C en Tucumán; 29°C y 19°C en Santa Fe; 29°C y 18°C en Entre Ríos; 25°C y 16°C en Jujuy; 25°C y 18°C en Salta; 32°C y 23°C en Misiones; 36°C y 24°C en Corrientes; 36°C y 24°C en Formosa; 27°C y 21°C en La Rioja; 30°C y 22°C en Santiago del Estero; 25°C y 17°C en San Luis; 27°C y 20°C en Catamarca; 31°C y 18°C en La Pampa; 36°C y 23°C en Chaco; 27°C y 20°C en Catamarca; y 29°C de máxima con una mínima de 19°C en San Juan.