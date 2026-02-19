Aeroparque está detenido por el paro y hay quejas de los pasajeros

El Aeroparque Jorge Newbery funciona como un espacio de espera. No hay filas frente a los mostradores de las aerolíneas y los pasajeros se sientan en el piso o donde logran acomodarse: recostados en los sillones o apoyados contra sus valijas. Las pantallas con vuelos cancelados o demorados se miran por inercia; ya se sabe que el paro general se extenderá hasta las 23.59 de hoy.

Los aviones en tierra, en Aeroparque Martín Cossarini

El paro general de 24 horas comenzó a regir desde la medianoche y afecta gran parte del transporte. No hay vuelos comerciales, trenes ni subtes, y la atención bancaria presencial permanece suspendida. La medida fue convocada contra la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados, donde el debate está previsto para esta tarde. En el sector aerocomercial, Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos, lo que impactó en unos 31.000 pasajeros, mientras que otras compañías avanzan con reprogramaciones según disponibilidad.

Las tomas de electricidad están colapsadas por cargadores. Celulares y dispositivos móviles permanecen conectados tras horas de uso como forma de distracción: películas descargadas, música, redes sociales o lectura. Cualquier recurso sirve para atravesar la espera.

Pantallas reflejan los vuelos cancelados por el Paro General del 19/02 Martín Cossarini

“Dicen que los de Aerolíneas Argentinas recién a las 16 reprograman”, comenta una mujer, sin demasiada convicción. La frase circula de boca en boca. “Eso escuché yo también”, responde otro pasajero, que admite no saber si la información es oficial o solo un rumor que corre entre quienes esperan desde temprano. “Les mandamos mensajes de WhatsApp, llamamos, pero no responden”, dijo Claudia, de 56 años, en conversación con LA NACION. La pasajera se suponía que tenía que viajar a Bariloche por Aerolíneas Argentinas, aunque la situación de hoy no se lo permitió.

Desde Aeropuertos Argentina explicaron a LA NACION que durante toda la jornada el funcionamiento de los aeropuertos estuvo prácticamente paralizado y que la operatoria aérea recién comenzaría a normalizarse después de la medianoche: “Los vuelos empezarían a salir alrededor de la 1.30 de la mañana”, indicaron.

En Aeroparque, precisaron, durante el día solo operó la aviación general, con vuelos privados, mientras que los servicios comerciales permanecieron cancelados.

En Ezeiza, en tanto, estaba prevista la salida de un número reducido de vuelos, principalmente de Flybondi, que concentra allí su operatoria y que pudo, en algunos casos, trasladar operaciones de Aeroparque a Ezeiza. La compañía cuenta con un esquema propio de servicios de rampa en esa terminal, lo que le permite prescindir de Intercargo en situaciones de conflicto gremial. Sin embargo, la salida de vuelos quedó condicionada por el abastecimiento de combustible: la adhesión de YPF al paro general redujo la carga de nafta aeronáutica.

Además, desde Aeropuertos Argentina, subrayaron que la atención a los pasajeros y las decisiones de reprogramación o cancelación dependen de cada aerolínea en particular: “Los aeropuertos no vuelan”, señalaron.

Y explicaron: “Los que están cerca a la medianoche reprograman para después de las de medianoche, para que salga la madrugada. Cada línea aérea hace lo que le conviene”.

Martín trabaja en la torre de control y se reunió a tomar un café con un amigo en el propio Aeroparque. “Hoy casi no hay trabajo, estoy como de guardia”, comenta.

“La torre sigue funcionando porque es un servicio esencial, pero con personal reducido. No llegan vuelos y no hay espacio para aterrizar porque los aviones están todos en tierra”. Explica que hay personal mínimo para tareas de descarga, pero poco más. “No entra nadie”

Dos turistas franceses, ambos de 65 años, que debían viajar a El Calafate, llegaron al aeropuerto el día anterior y todavía no lograron que Aerolíneas Argentinas les confirme una reprogramación. No hablan español, solo un poco de inglés: “Llegamos ayer, todavía no tenemos respuestas”, dicen en conversación con LA NACION. Miran el reloj, revisan la pantalla del celular y vuelven a esperar.

Aeroparque parada vacía de Taxis , durante el Paro General Manuela Rovere

En el aeropuerto, la falta de vuelos se combina con otra dificultad: casi no hay taxis. Solo algunos decidieron no adherirse a la medida. Diego y Gastón, taxistas de entre 50 y 60 años, trabajan de manera independiente y también alquilan sus autos: “Tenemos que trabajar. No podemos parar”, dice Diego, en diálogo con LA NACION. “Nunca nos adherimos al paro”. Cuenta que ya trasladaron a dos pasajeros a hoteles cercanos. “Iban a pasar todo el día acá”.

Gastón asiente y agrega: “No me da miedo que todos se adhieran. Yo tengo que facturar igual”. Mientras hablan, observan el hall casi inmóvil, con pasajeros que entran y salen del aeropuerto solo para buscar señal o preguntar.

Carolina y María, ambas de 35 años, viajaban desde Córdoba a Aeroparque y desde allí a San Pablo. El vuelo se les canceló el día anterior. “Decidimos venir igual porque tenemos que estar mañana en Brasil”, explican en conversación con LA NACION. “Vinimos con la idea de aumentar las chances de conseguir una alternativa, pero no hay nadie de Aerolíneas Argentinas. No nos responden por ningún lado”, dicen.

En las oficinas de ventas de Flybondi se puede encontrar personal atendiendo desde las 8 de la mañana. Allí explican que las reprogramaciones se realizan según la disponibilidad de vuelos y la situación de cada pasajero. La atención es constante, aunque limitada por la cantidad de opciones reales.

Filas de embarque vacías por el Paro General en Aeroparque Martín Cossarini

Raúl llegó desde Tucumán y vive en Ushuaia. Tiene a su padre allí y y viaja por una urgencia familiar. Había comprado el pasaje a través de una agencia de viajes y le indicaron que se presentara en Aeroparque porque, al tratarse de una compra por agencia, existía la posibilidad de volar. Finalmente no ocurrió. “Estoy furioso”, dice. “No hay nadie que responda ni que explique qué va a pasar”.

Carla, de Mendoza, se encuentra en una situación similar. Su vuelo era por JetSmart y no logró comunicarse con la aerolínea. Ante la falta de respuestas, decidió pedirle a una amiga que la aloje hasta que el panorama se aclare. “No contestan por ningún canal”, resume.

Comunicado de las aerolíneas

En paralelo, las aerolíneas difundieron comunicados en los que informaron cambios y cancelaciones en sus operaciones. El Grupo LATAM Airlines Group señaló que, debido a la adhesión de los gremios de Intercargo, se vio obligada a alterar su operación desde y hacia la Argentina durante la jornada. Indicó que algunos vuelos podrían operar con modificaciones de horario o fecha, y recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos. Para los servicios cancelados o reprogramados, ofreció cambios sin costo dentro del año del vuelo original o la devolución del pasaje no utilizado, a través de sus canales digitales.

Por su parte, JetSMART informó la cancelación de todos sus vuelos domésticos e internacionales previstos para el 19 de febrero en el país, lo que afectó a 96 servicios y más de 17.000 pasajeros. La compañía habilitó el cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo, y recomendó a los pasajeros mantenerse informados por correo electrónico y en su sitio web.

En tanto, Aerolíneas Argentinas comunicó la cancelación de 255 vuelos en toda su red, con un impacto estimado en más de 31.000 pasajeros y una pérdida económica calculada en USD 3 millones. Detalló que la mayoría de las cancelaciones correspondieron a vuelos de cabotaje y señaló que implementó reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada para mitigar el impacto. También recomendó a los pasajeros revisar las notificaciones enviadas a los correos informados en la reserva y, en el caso de compras realizadas por agencias, consultar por esa vía.

Las horas pasan y la escena se mantiene. Los sillones siguen ocupados, los celulares continúan conectados y las conversaciones giran en torno a versiones cruzadas. Entre la espera y la falta de información oficial, el aeropuerto parecería funcionar como un hotel, aunque sin sus comodidades.