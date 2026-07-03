Alerta por bomba polar en varias provincias de la Argentina: hasta cuándo sigue el frío extremo

La irrupción de una masa de aire de origen antártico continúa provocando temperaturas excepcionalmente bajas en buena parte del territorio nacional. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este viernes alertas amarillas y naranjas por frío extremo en 22 provincias, mientras que algunas zonas del oeste también permanecen bajo advertencias por vientos intensos y viento Zonda.

La advertencia de nivel naranja alcanza sectores de la provincia de Buenos Aires, mientras que la alerta amarilla comprende la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, el este de Jujuy y Santiago del Estero.

El pronostico del tiempo

Durante los últimos días se registraron marcas térmicas extremas en distintos puntos del país. Maquinchao encabezó el ranking con -12,6°C, Bariloche alcanzó los -8,1°C y Esquel registró una sensación térmica de -13,6°C. En la provincia de Buenos Aires también hubo valores bajo cero, con -4,7°C en Coronel Suárez, -3,8°C en Azul, -1,8°C en La Plata y -0,8°C en Ezeiza.

La nieve sorprendió al conurbano y a distintas ciudades bonaerenses

Uno de los fenómenos más llamativos que dejó esta irrupción de aire polar fue la caída de nieve en localidades del conurbano bonaerense y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, una postal poco habitual que se replicó en redes sociales con imágenes de calles, parques y vehículos cubiertos por un manto blanco.

Las condiciones meteorológicas, combinadas con temperaturas cercanas o inferiores a 0°C y la presencia de humedad, permitieron que la nieve volviera a aparecer en zonas donde este fenómeno es muy poco frecuente.

Si bien las nevadas ya quedaron atrás, las heladas continuarán durante las primeras horas de este viernes en amplios sectores del centro y sur del país, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados frente al frío.

El impacto de la nieve en la provincia de Buenos Aires

Hasta cuándo seguirá el frío extremo

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el pico del frío comenzará a ceder lentamente durante el fin de semana, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente invernal.

En la ciudad de Buenos Aires, este viernes se espera una temperatura mínima de -1°C y una máxima de 10°C, con cielo entre algo y parcialmente nublado y vientos moderados.

El sábado llegará con un leve ascenso de las temperaturas, que oscilarán entre los 3°C y los 11°C, mientras que el domingo continuará la recuperación térmica, con una mínima de 7°C y una máxima de 12°C. Para ese día también se prevé un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche.

En la provincia de Buenos Aires, el viernes comenzará con una mínima de -4°C y una máxima de 10°C. El sábado no se esperan precipitaciones y el domingo se anticipan neblinas durante la mañana y lluvias aisladas desde la tarde.

3 JUL | 🥶 Mirá el ranking de las ciudades más frías del país a esta hora. La mayoría registran valores bajo cero 👇 pic.twitter.com/MvtvvHB9UI — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 3, 2026

También rigen alertas por viento y Zonda

Además del frío extremo, el SMN mantiene alertas por vientos intensos en sectores del oeste del país.

Las advertencias alcanzan el oeste de Salta, Catamarca, La Rioja, el noroeste de San Juan y una porción del noroeste de Tucumán, donde se esperan vientos del noroeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora.

Asimismo, algunas zonas de Salta y San Juan permanecen bajo alerta por viento Zonda, un fenómeno que puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y una marcada disminución de la humedad.

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento, asegurar objetos que puedan desplazarse, cerrar puertas y ventanas y conducir con extrema precaución, especialmente en áreas donde las ráfagas puedan afectar la visibilidad.