Una niña de cinco años y una bebé murieron en un incendio de una iglesia en Córdoba

Una bebé de un año y una niña de cinco años murieron este sábado en Córdoba cuando una iglesia evangélica se prendió fuego en medio de una celebración religiosa. Había más de 80 personas dentro del establecimiento que tuvieron que ser evacuadas.

El hecho tuvo lugar en la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús se encuentra en en el barrio Villa Serrana, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Las víctimas pertenecían a un contingente uruguayo que había viajado exclusivamente para participar del encuentro, reportó Cadena3. De los presentes, 43 pasajeros y dos choferes pertenecían al ese grupo.

Fue alrededor de las 15.40 que el fuego comenzó a propagarse y ocurrió la tragedia. Las llamas comenzaron en un terreno ocupado por la iglesia que se encuentra en la calle Coquena, entre Tupac Yupanqui y Viracocha, detalló el medio local La Voz.

Los servicios de emergencia y bomberos locales se trasladaron rápidamente a las inmediaciones para evitar la propagación del fuego, evacuar a los presentes y asistirlos. Sin embargo, las llamas ya se habían expandido hacia un sector contiguo a la iglesia destinado al hospedaje, con alrededor de 30 camas cuchetas. Allí se encontraban varias menores de edad. Una de ellas, de 10 años, fue quien alertó sobre el fuego y pidió ayuda a quienes estaban en el lugar.

El medio local reportó que la extensión de las llamas impidió que los presentes rescataran a todos los que estaban en medio de la trampa de fuego.

A la derecha, la iglesia por fuera; a la izquierda, el sector que se incendió, con techos de chapa Google Maps

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, personal policial y el servicio de emergencias del 107. Especialistas del Instituto de Medicina Forense de la Policía Judicial fueron los encargados de retirar los cuerpos calcinados de las dos víctimas.

Por el momento se desconocen las causas detrás del incendio y las autoridades trabajan para descartar que haya más víctimas. Los Bomberos serán los encargados de investigar el origen del foco ígneo.

Parte de las celebraciones que se llevaron adelante entre el viernes y el sábado Historia de Instagram

La distribución de las cuchetas y el material inflamable del lugar -como colchones y mantas- facilitaron la expansión rápida del fuego e impidieron que las menores pudieran escapar a tiempo.

En tanto, este sector de la iglesia quedó completamente destruido y su estructura calcinada, incapaz de soportar el avance de las llamas. La iglesia había cumplido 31 años de aniversario hace tres días.

El Consulado de Uruguay se encuentra en contacto con las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial para estar a disposición de las familias afectadas por la tragedia, detallaron de La Voz.