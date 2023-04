Alerta por el dengue en Santa Fe: la ciudad en la que el pico de casos obliga a ir casa por casa como en la pandemia

escuchar

ROSARIO.– ”Nunca sentí un dolor así, tan intenso en el cuerpo. Tenía fiebre, pero lo que más me molestaba era esa sensación en los huesos, que parecía que se iban a quebrar. Primero me diagnosticaron gripe y dos días después, cuando volví a la guardia, me dijeron que me había contagiado de dengue”, contó María José González, de 31 años, trabaja en un supermercado del centro de Rosario. Ese cuadro de dolor intenso la llevó a permanecer una semana en reposo. Como en su caso, el peregrinar de los pacientes es constante por los hospitales municipales y provinciales de Santa Fe, donde la cantidad de contagios superó los 9000, según informó la ministra de Salud Sonia Martorano, quien reconoció que este pico de infectados puede superar al del brote de 2020, que tuvo menor impacto en la agenda mediática en medio de la pandemia.

En la ciudad de Rosario se acumulan el 20% de los casos que enfrenta la provincia. El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, explicó en diálogo con LA NACION: “Esta enfermedad llegó para quedarse, porque cada tres o cuatro años se van produciendo picos de contagios, que a un mediano plazo van a empezar a traer complicaciones en los pacientes ya contagiados”. Y agregó: “Por eso son muy importantes las tareas de prevención, que deben ser constantes y de manera coordinada”.

Ante el crecimiento de infectados en Santa Fe, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recorrió con su par provincial y autoridades municipales los hospitales en Rosario, donde la situación epidemiológica es alarmante por el crecimiento de casos, como en el norte de la provincia.

Vizzotti señaló que, si bien se trata de un brote habitual de dengue, lo que se está observando puntualmente es que cada nuevo pico de contagios supera al anterior: “Ya estamos en el mismo número de casos que en 2020 y pensamos que vamos a tener un número más alto todavía”, calculó la ministra.

Rosario concentra el 20% de los casos de dengue de la provincia; en el Hospital Carrasco también se atienden consultas por síntomas de la enfermedad Marcelo Manera - LA NACION

Martorano informó que Santa Fe atraviesa “una curva ascendente de casos. Se viene el frío y probablemente en junio bajen, [pero] las larvas y los huevos se conservan, por lo que hay que continuar con el descacharrado, la limpieza, porque si no en diciembre de nuevo eclosionan los contagios”.

Actualmente, de acuerdo con el Ministerio de Salud provincial, “se atraviesa una situación de alerta”. “En 32 localidades de la provincia la circulación ya es comunitaria, lo que significa que, ante la presentación de un cuadro clínico compatible con la enfermedad, se hace un diagnóstico por nexo epidemiológico sin que sea necesario un análisis de laboratorio”, puntualizaron.

“Etapa de mitigación”

“Todo el país está en etapa de mitigación. Es decir, el dengue está instalado y no vamos a evitar tener casos. Lo que tenemos que hacer es seguir eliminando el vector durante todo el año y mediante todos los esfuerzos”, alertó Carolina Cudos, directora provincial de Epidemiología.

La situación comenzó a inquietar de tal forma que el martes pasado el Ministerio de Salud de Santa Fe convocó a presidentes comunales e intendentes a una nueva reunión virtual para trazar un panorama del escenario epidemiológico. Hay preocupación en zonas del norte de Santa Fe y en las principales ciudades, como Rosario y la capital provincial, donde las infecciones se incrementaron.

En esta última, este jueves se informó que una mujer murió por dengue. La víctima tenía 69 años y residía en barrio Sargento Cabral, la zona en la que se concentra la mayor cantidad de contagios desde que comenzó el brote en febrero pasado. Desde el Ministerio de Salud provincial confirmaron que, a pesar de no padecer comorbilidades, la edad y el hecho de haber sufrido enfermedades previas pueden ser factores de riesgo.

En 32 localidades de Santa Fe la circulación ya es comunitaria y, ante un cuadro clínico compatible, se hace el diagnóstico sin un análisis de laboratorio Marcelo Manera - LA NACION

“Mediante mapas interactivos les mostramos la ubicación de los contagios, cómo vienen escalando en su aumento, porque estamos en un momento de alerta. Necesitamos especialmente que comunas y municipios colaboren en todo el trabajo de prevención, contención y mitigación”, advirtió la ministra Martorano.

En Rosario, este brote de dengue obligó a montar un esquema similar al que se utilizó durante la pandemia de coronavirus. Para realizar bloqueos de casos, quienes salen al territorio son empleados de varias secretarías, áreas y centros de distrito, informaron desde el municipio. De ese modo se refuerza el personal en la calle y se intensifican las tareas de prevención y fumigación.

En los últimos días, la mayor cantidad de operativos se realizaron en las zonas oeste y noroeste, aunque desde las áreas que se encargan de coordinar y aportar personal para estas iniciativas señalan que se desarrollaron tareas en todos los distritos de la ciudad.

“Nosotros acompañamos las estrategias de (la Secretaría de) Salud y, cuando define que hay que hacer un bloqueo, vamos. Todos los días hay actividad, con dos estrategias: bloqueos y operativos preventivos”, detalló el subdirector de Defensa Civil, Gonzalo Ratner.

Al igual que durante la pandemia de coronavirus, explicó Ratner, en cada operativo se destinan recursos humanos y materiales de diversas áreas y secretarías del municipio.

“A partir de esos lugares, se hace un trabajo casa por casa, identificando personas sintomáticas. Y luego se hacen tareas de fumigación fuera del domicilio y, a modo de prevención, si el vecino lo permite, también dentro de los mismos”, detalló.