Algunas farmacéuticas desarrollan medicamentos para adelgazar para gatos y perros

NUEVA YORK.— En pocos años, nuevos medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, han arrasado en todo el mundo. En Estados Unidos, uno de cada ocho adultos dice haber probado uno de estos medicamentos, conocidos como fármacos GLP-1, y parece seguro que esa cifra aumentará a medida que bajen los precios y lleguen al mercado nuevas formulaciones orales.

Fluffy y Fido podrían ser los siguientes.

El martes, Okava Pharmaceuticals, una empresa biofarmacéutica con sede en San Francisco, anunció que había comenzado oficialmente un estudio piloto de un fármaco GLP-1 para gatos con obesidad. La empresa está probando un enfoque novedoso: en lugar de recibir inyecciones semanales del fármaco, como ha sido habitual en pacientes humanos, los gatos recibirán pequeños implantes inyectables, ligeramente mayores que un microchip, que liberarán el fármaco lentamente durante un periodo tan largo como seis meses.

“Insertas esa cápsula bajo la piel y vuelves seis meses después y el gato ha perdido peso”, dijo Chen Gilor, veterinario de la Universidad de Florida, quien dirige el estudio. “Es como magia”.

Los resultados se esperan para el próximo verano. Si son prometedores, podrían representar la siguiente frontera para una clase de fármacos que ha trastornado la medicina humana y una opción de tratamiento potencialmente transformadora para millones de mascotas.

La semaglutida, como Ozempic y Wegovy, es un medicamento empleado para el tratamiento de la diabetes y la obesidad

Algunos veterinarios ya han empezado a administrar fármacos humanos de GLP-1, fuera de indicación, a gatos diabéticos, y Okava no es la única empresa que desarrolla un producto específico para animales de compañía.

“Creo que va a ser la próxima gran novedad”, dijo Ernie Ward, veterinario y fundador de la Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas. Los veterinarios, añadió, están “al borde de una era completamente nueva en la medicina de la obesidad”. Ward ha proporcionado asesoramiento informal y no remunerado a Okava y a otras empresas interesadas en desarrollar fármacos GLP-1 para animales de compañía, pero no tiene vínculos económicos con ninguna de ellas, dijo.

Aun así, el éxito de los fármacos GLP-1 en la medicina veterinaria no está predeterminado. Los expertos dijeron que aún se necesitan grandes ensayos clínicos, y no está claro si los fármacos serán asequibles, o incluso atractivos, para los propietarios de mascotas.

Maryanne Murphy, nutricionista veterinaria de la Universidad de Tennessee, dijo que “para muchas personas, la principal forma de interactuar con su mascota y de demostrarle su amor suele girar en torno a la comida”.

¿Pagarán los dueños de mascotas por un medicamento que hace que sus animales coman menos?

Fármacos superventas

Según cálculos recientes, aproximadamente el 60 por ciento de los perros y gatos del país padecen obesidad; cientos de miles de ellos padecen diabetes, dijo Gilor. Los expertos coinciden en que se necesitan desesperadamente mejores tratamientos.

Las mascotas diabéticas suelen necesitar inyecciones de insulina dos veces al día, todos los días. Es un plan de tratamiento costoso y laborioso, y muchas mascotas son eutanasiadas al año del diagnóstico, dijo Gilor. “La diabetes es técnicamente totalmente tratable”, dijo. “Y estamos haciendo un pésimo trabajo tratándola”.

En cuanto a la obesidad, que puede aumentar sustancialmente el riesgo de diabetes, sobre todo en los gatos, limitarse a insistir en la dieta y el ejercicio no ha funcionado mucho mejor con los animales domésticos que con las personas. “No hemos movido la aguja”, dijo Ward.

Las mascotas diabéticas suelen necesitar inyecciones de insulina dos veces al día, todos los días Getty Images

Los fármacos GLP-1 están diseñados para imitar una hormona llamada péptido similar al glucagón tipo 1, que estimula la producción de insulina, ralentiza la digestión y favorece la sensación de saciedad. Algunos pequeños estudios sugieren que los fármacos podrían tener beneficios similares tanto para las mascotas como para las personas.

Los científicos han descubierto, por ejemplo, que algunos fármacos GLP-1 para humanos también pueden reducir el apetito, mejorar el control de la glucosa y provocar pérdida de peso en gatos y perros. (También pueden causar efectos secundarios conocidos, como vómitos).

“Realmente veo beneficios claros”, dijo Thomas Lutz, fisiólogo veterinario de la Universidad de Zúrich, quien ha estudiado los fármacos GLP-1. “Creo que lo que realmente falta son estudios clínicos a mayor escala”.

Los científicos han descubierto, por ejemplo, que algunos fármacos GLP-1 para humanos también pueden reducir el apetito, mejorar el control de la glucosa y provocar pérdida de peso en gatos y perros

Aun así, los hallazgos han sido lo bastante prometedores como para que algunos veterinarios empiecen a utilizar fármacos GLP-1 humanos fuera de indicación. Andrew Bugbee, endocrinólogo veterinario de Texas A&M, dijo que utiliza los fármacos “un puñado de veces al año” en gatos diabéticos.

Pero como no existen fórmulas específicas para veterinarios, los dueños de mascotas pagan el mismo precio que los pacientes humanos, que suele ser de cientos de dólares al mes. Y los fármacos existentes no parecen funcionar lo suficientemente bien como para sustituir por completo a la insulina en los gatos diabéticos, sobre todo en aquellos cuya enfermedad está avanzada, dijo Bugbee.

Centrarse en el tratamiento de las mascotas prediabéticas con obesidad puede resultar un enfoque más eficaz, dijo, sobre todo si las empresas pueden desarrollar productos específicos para mascotas más baratos y fáciles de administrar para los propietarios.

MEOW-1

Okava está intentando crear precisamente eso. “Creemos que la obesidad, el sobrepeso, es con mucho el principal problema de salud preventiva de toda la medicina veterinaria”, dijo Michael Klotsman, fundador y director ejecutivo de la empresa.

Consciente de que una inyección semanal sería difícil de vender para muchos propietarios de mascotas, Okava se asoció con Vivani Medical, una empresa biofarmacéutica que había desarrollado pequeños implantes subcutáneos que podían rellenarse con un suministro de un medicamento GLP-1 para un mes.

El producto de Okava, que contiene un fármaco llamado exenatida, pareció provocar una pérdida de peso en gatos sanos en un pequeño estudio de prueba de concepto.

Ahora, la empresa está evaluando los implantes en gatos obesos en un estudio más amplio y controlado, con placebo. (El estudio se denomina MEOW-1, por “ManagEment of Over Weight cats”, ‘manejo de gatos con sobrepeso’). Okava espera inscribir al menos a 50 gatos, dos tercios de los cuales recibirán el fármaco. Inicialmente, los investigadores harán seguimiento de los gatos durante tres meses; después, los propietarios podrán optar por una prórroga de tres meses.

Si los resultados son prometedores, dijo Klotsman, Okava tiene previsto iniciar un ensayo clínico más amplio el próximo verano y solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) en los próximos 18 a 24 meses.

La solicitud inicial de Okava a la FDA se centrará en la obesidad felina, pero la empresa también tiene previsto estudiar la eficacia del fármaco en perros, y para otras diversas afecciones, como la diabetes y la enfermedad renal crónica. (Los estudios en humanos, muchos aún en fase inicial, sugieren que el fármaco podría tener una amplia gama de beneficios para la salud). Klotsman dijo que esperaba que la empresa pudiera incluso posicionar el producto como medicamento para la longevidad.

“Aunque consigamos un año más de vida sana —ya sabes, si llevas a un perro de 10 a 11 años no parece mucho, pero eso es un 10 por ciento más de vida”, dijo. “Y en este caso, creemos que no es solo vida extra. Será una vida más sana”.

Ward dijo que era “optimista” respecto de la promesa de los fármacos GLP-1 para animales de compañía, pero que estudios como el de Okava eran muy necesarios. “Hasta que no los veamos realmente en la práctica con una población más amplia, no podremos sacar conclusiones”, dijo. “Y por eso es emocionante que estas empresas avancen rápidamente ahora”.

La empresa de biotecnología ProLynx también ha desarrollado un fármaco GLP-1 de acción prolongada que mostró potencial en gatos diabéticos. ProLynx, que se centra principalmente en la salud humana, busca ahora a una empresa de salud animal que le ayude a continuar desarrollando el fármaco. “El interés inicial parece bastante elevado”, dijo Robert Smith, asesor de desarrollo empresarial de ProLynx.

Apetito de los consumidores

Para tener éxito en el mercado veterinario, los desarrolladores también tendrán que abordar algunos de los retos prácticos asociados a los fármacos GLP-1, dijo Bethany Cummings, quien estudia el GLP-1 en la Universidad de California, campus Davis. Uno de los mayores, señaló, es “cómo hacer que sea realmente viable desde el punto de vista financiero”.

Okava se ha comprometido a que su producto no cueste más de 100 dólares al mes, dijo Klotsman, señalando que hay quien paga más que eso por comida de gama alta para perros. “Creemos que el mercado está ahí”, dijo.

Además, el tratamiento de la diabetes es caro por sí solo, dijo Gilor. Si los fármacos GLP-1 pueden prevenir la enfermedad o hacer remitir a algunas mascotas diabéticas, podrían ahorrar dinero a algunos propietarios.

Aun así, un medicamento que costara 100 dólares al mes estaría fuera del alcance de muchos propietarios de mascotas, e incluso quien pudiera permitírselo no tendría por qué apresurarse a adquirirlo.

Algunos expertos citan el caso del Slentrol, un antiguo medicamento para adelgazar para perros fabricado por la división de salud animal de Pfizer (que más tarde se convirtió en una empresa independiente llamada Zoetis). El Slentrol, aprobado por la FDA en 2007, no era un fármaco GLP-1, pero sí reducía eficazmente el apetito de los perros.

A los dueños de mascotas no siempre les gustó. “Lo veían como un efecto secundario negativo”, dijo Murphy, nutricionista veterinaria. “Porque la principal forma en que interactuaban con su mascota era dándoles de comer, y viendo su excitación y felicidad cuando se comían la comida”.

Al cabo de unos años, el fármaco dejó de fabricarse.

Zoetis confirmó que no había observado una “demanda sostenida” de Slentrol, aunque ofreció una explicación distinta. “Descubrimos que los propietarios de animales domésticos a menudo no percibían la obesidad de sus mascotas como una afección médica que requiriera tratamiento”, dijo Kevin Esch, vicepresidente senior de terapéutica global, en una declaración enviada por correo electrónico.

Pero Zoetis está explorando el GLP-1 como una de las posibles dianas de nuevos tratamientos para “la diabetes de las mascotas y otras afecciones médicas internas, incluida la cardiaca”, dijo Esch.

Murphy dijo que, en su opinión, los fármacos GLP-1 tienen un potencial real en medicina veterinaria, pero como complemento, no como sustituto, de los planes tradicionales de control del peso.

“Creo que no sería una solución sencilla, rápida y fácil, en la que basta con administrar la medicación y no hay que preocuparse de nada más”, dijo.

Por Emily Anthes