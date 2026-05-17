Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente de tránsito en una ruta de Australia

La joven argentina Serena Andreatta murió el jueves en Australia tras el vuelco del micro en el que se desplazaba por la autopista Bruce, en el estado de Queensland.

Oriunda de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la joven de 26 años estaba de viaje en el país luego de haber visitado el sudeste asiático en las semanas previas.

Tal como mostraba en sus redes sociales, Andreatta —quien había estudiado una tecnicatura en Administración y Dirección de empresas en la Universidad Nacional de Rosario— era aficionada a los viajes. Luego de emigrar de la Argentina hacia Italia en 2023, recorrió distintos puntos del mapa como España, Países Bajos e incluso India.

Tenía 26 años y murió en Australia a causa de un accidente vial 9news

En el último mes había visitado varios países de Asia junto a un grupo de amigas, en donde también realizaron un curso de buceo. De ahí partieron hacia Australia, en donde finalmente ocurrió el fatídico incidente.

Según su cuenta de la red social LinkedIn, al llegar a Italia trabajó durante un tiempo como camarera en un restaurante en Lombardía y luego como recepcionista de dos hoteles. Tras esto, desarrolló de forma remota su propia empresa de asesoría para la obtención de ciudadanía italiana.

El accidente

El incidente de tránsito en el que murió Andreatta ocurrió el jueves por la tarde, a unos 135 kilómetros de distancia de la localidad de Townsville. Dejó, además, 17 pasajeros heridos, tres de ellos de gravedad, según indicó el medio 9News.

La joven en uno de sus viajes Instagram

El micro en el que iba trasladaba en total a 28 personas desde Cairns hacia Airlie Beach y la mayoría de los ocupantes eran turistas extranjeros, según reportó The Australian. El servicio de Ambulancias de Queensland se hizo presente en el lugar del episodio. La joven murió tras ser trasladada al hospital por las heridas que recibió en el vuelco.

Otras dos personas sufrieron heridas con riesgo de vida y fueron trasladadas en helicóptero a un hospital local. El resto de los pasajeros también fueron llevados preventivamente a distintos centros de salud y esté sábado ya habían sido dados de alta, exceptuando dos personas, entre ellas, una de las amigas de la argentina.

Serena Andreatta tenía 26 años Instagram

Una de las pasajeras que sobrevivió al incidente —identificada como Erica Chindamo— relató que, después del vuelco del micro, una amiga de Andreatta buscó “de forma desesperada” a la joven entre los pasajeros. La mujer detalló que, en ese momento, pudo notar que la argentina estaba ubicada tres asientos delante de ella y que no se movía.

Por otro lado, sostuvo que no responsabilizaba al chofer por lo ocurrido y lo describió como “una persona amable”. “Me preocupa que tal vez no debería haber estado solo en un viaje tan largo”, afirmó en diálogo con 9News.

La empresa FlixBus, responsable del servicio de transporte en el cual se dio el vuelco, expresó en un comunicado que su personal se encuentra “profundamente entristecido” por la muerte de la pasajera. Además, desde la compañía aseguraron que el exceso de velocidad no fue un factor determinante para el siniestro y que el conductor dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol.

Por otra parte, el primer ministro de Queensland, David Crisafulli, señaló que la autopista no estaba en condiciones óptimas. “Sin referirme específicamente al incidente, llevo mucho tiempo defendiendo la necesidad de mejorar la autopista Bruce”, dijo el mandatario.