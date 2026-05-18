Dos buques protagonizaron un fuerte choque en el Río Paraná

Dos grandes embarcaciones chocaron este domingo por la tarde en el Río Paraná, frente a la ciudad de Rosario, Santa Fe. El episodio ocurrió cuando un remolcador impactó contra un barco de gran calado que se encontraba anclado desde hace algunos días. La nave que efectuó el golpe terminó partida en dos.

El incidente ocurrió, según pudo reconstruir Rosario3, cerca de las 17 y en las inmediaciones del Parque España y la costa central. En ese momento, a varias personas que se encontraban por el lugar les llamó la atención el ruido de los bocinazos permanentes de un barco. El llamativo sonido era la bocina de buque anclado que estaba intentando advertir a la otra embarcación para que cambie su rumbo y así evitar el choque.

Finalmente la embarcación que venía circulando por el Río Paraná impactó contra el carguero y se partió en dos. La situación quedó filmada por usuarios de redes sociales que rápidamente difundieron registros fílmicos que dan cuenta de lo ocurrido.

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