Un zoológico de la ciudad de Montecarlo en la provincia de Misiones fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que distintas denuncias y publicaciones en redes sociales alertaran sobre presuntas irregularidades en las condiciones de los animales y el funcionamiento del establecimiento.

Durante el procedimiento, según el comunicado difundido por la PFA, los responsables del predio no pudieron presentar la documentación que acreditara la tenencia y procedencia de los ejemplares ni las habilitaciones correspondientes para desarrollar la actividad.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó un reconocido zoológico de la provincia de Misiones

El operativo se llevó adelante en un predio de ocho hectáreas situado sobre la ruta nacional 12, a mitad de camino entre Posadas y las Cataratas del Iguazú, que funcionaba desde hace más de cuatro décadas. La investigación se inició a partir de reclamos que advertían sobre posibles situaciones de maltrato animal, entre ellas, ejemplares desnutridos, jaulas de dimensiones reducidas, falta de higiene, acumulación de excrementos y bebederos en mal estado.

A la vez, organizaciones proteccionistas y entidades dedicadas al rescate de fauna silvestre señalaron dudas sobre el origen de algunos animales y la ausencia de documentación respaldatoria.

La inspección fue ordenada por la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambientales, a cargo del fiscal Ramiro González, con intervención de la secretaría conducida por Romina Hachmann. Según se informó, Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) ingresaron al establecimiento con apoyo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Eldorado, una dependencia descentralizada de la PFA en la provincia de Misiones, y entrevistaron a dos hombres que se identificaron como propietarios y responsables del lugar.

En el predio se encontraban diversas especies de aves, mamíferos y reptiles

Cuando les solicitaron los registros legales y administrativos del zoológico, así como los comprobantes de origen y tenencia de los animales, ambos manifestaron que no contaban con los documentos solicitados en el predio, explica el comunicado.

El estado de los animales

Durante el relevamiento, los efectivos policiales contabilizaron alrededor de 400 ejemplares. Se detalló que, de ese total, 252 corresponden a especies de fauna silvestre protegidas por la Ley Nacional 22.421.

Entre las especies, se identificaron pecaríes labiados, pecaríes de collar, yacarés overos, yaguarundíes, hurón menor, carancho, guacamayos macaos, loros habladores, loros maitacas, guacamayos rojos, guacamayos azules y amarillos, muitús, corzuelas enanas y monos capuchinos, entre otras especies de aves, mamíferos y reptiles.

Durante la inspección, se determinó que los animales se encontraban sectorizados y confinados en recintos individualizados

Los animales se encontraban distribuidos en distintos sectores del establecimiento y alojados en recintos identificados individualmente, según sostuvo la fuerza de seguridad.

Tras comunicar los resultados de la inspección a las autoridades judiciales, se dispuso un plazo de 20 días para que los responsables presenten la documentación que permita acreditar la legalidad del funcionamiento del zoológico y la tenencia de los ejemplares.