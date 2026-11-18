Una denuncia penal presentada ante la Justicia porteña pidió investigar a clubes de fútbol, empresas de apuestas online y funcionarios de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (Lotba) por la difusión de publicidad vinculada con el juego online que, según los denunciantes, incumpliría normas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación fue realizada por Marcelo Eugenio Insúa, con patrocinio del abogado Martín Scotto, y solicita que se investiguen posibles infracciones penales y contravencionales relacionadas con la promoción de plataformas de apuestas deportivas.

De acuerdo con el escrito, uno de los principales cuestionamientos apunta a la publicidad exhibida en camisetas de clubes de fútbol, cartelería en estadios y transmisiones deportivas. Según los denunciantes, gran parte de ese material promocional no incluiría las advertencias obligatorias sobre los riesgos del juego compulsivo previstas en la legislación porteña. La leyenda que se debería incluir es: “El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia”.

Entre las instituciones mencionadas en la denuncia figuran Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente, Huracán y Argentinos Juniors, cuyos equipos lucen en sus camisetas marcas de casas de apuestas online.

La presentación también alcanza a empresas de apuestas online a las que se les atribuye participación en la difusión de la publicidad cuestionada. Además, la denuncia solicita investigar el rol de funcionarios de Lotba, organismo encargado de regular el juego online en la Ciudad.

Los denunciantes sostienen que corresponde determinar si existieron autorizaciones incompatibles con la normativa vigente o eventuales omisiones en las tareas de fiscalización y control. Por ese motivo, mencionan posibles figuras vinculadas con abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La presentación también pide una serie de medidas de prueba destinadas a reconstruir el funcionamiento del sistema de autorizaciones y verificar las condiciones en las que se difunde la publicidad. Entre otras acciones, solicita requerimientos de información a organismos públicos, empresas y clubes, además de la preservación de transmisiones televisivas de partidos donde aparece la publicidad cuestionada.

El planteo se produce en un contexto de fuerte expansión del mercado de apuestas online y de creciente presencia de esas marcas en el fútbol argentino. Un informe elaborado por Ciudad Abierta sostiene que la Ciudad recauda alrededor de US$11 millones vinculados con la actividad, mientras que solo Boca Juniors y River Plate percibirían en conjunto unos US$13,5 millones anuales por contratos de patrocinio con empresas de apuestas deportivas.

Según ese estudio, la presencia de las plataformas de apuestas en camisetas, estadios y transmisiones se convirtió en uno de los canales más visibles de promoción del sector. El trabajo también cuestiona la relación entre el volumen de publicidad y los ingresos que reciben los organismos públicos por la actividad.