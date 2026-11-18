El amor vence barreras y acorta las distancias. Incluso, pone a prueba a los corazones más fieles. Luego de conocer a su actual esposa en Italia —que es de origen argentino—, Giovanni Costagliola dejó todo y se vino con ella a Buenos Aires. Ahora fundaron juntos una pizzería napolitana en Palermo y, en diálogo con LA NACION, contó cuál es el secreto de la verdadera pizza.

Amor a la italiana

Hay una tarantela interpretada por Agustín Magaldi que data de 1921 y que se grabó en 1931, “Nápoles en Buenos Aires”, donde se relata la nostalgia de un amor al otro lado del Atlántico. Esa pieza musical resume a los tantísimos inmigrantes que llegaron a la Argentina entre los siglos XIX y XX, dejando atrás todo. Hoy pareciera que, con historias como las de Giovanni, sigue más presente que nunca esa taranta con tintes napolitanos.

Giovanni, el pizzaiolo de 45 años que dejó todo en Italia por una argentina y ahora sueña con triunfar con su pizzería (Fuente: Emiliano Pettovello)

Giovanni Costagliola tiene 45 años, es napolitano, pizzaiolo (pizzero) y durante 20 años vivió en Florencia, ciudad en la cual construyó su familia y eligió para abrir su primer local. Tuvo tres hijos con su primer matrimonio: Francesco, Jasmine y Giulia, quienes siguen en su país natal.

En marzo del próximo año se cumplirán tres años desde que Giovanni comenzó a salir con Yamila, una argentina que conoció a través de un sitio de internet en Italia. Ella era traductora y quería practicar con alguien nativo; así es como los dos dieron el primer paso.

El horno de La mano di Dio fue traído íntegramente desde Napoli (Fuente: Emiliano Pettovello)

“Para inscribirse en ese sitio italiano tenías que estar en Italia, y ella tenía una amiga en Apulia (Puglia), así que usó esa dirección. Cuando nos contactamos, no me había dicho que era argentina. Cuando intercambiamos números, me di cuenta de que el número no era italiano, y ella me dijo: ‘Te digo una cosa, soy argentina, pero amo Nápoles y a los napolitanos’. Cuando nos vimos, nos enamoramos”, comentó entre risas.

En un principio intentaron mantener la relación por videollamada, pero “al final, el amor venció todo” y el napolitano tomó la decisión de visitarla en Buenos Aires. Los dos dependían de la cercanía y los momentos compartidos, algo innegociable.

Qué dejó atrás Giovanni al venir a la Argentina - @lamanodidio.gc

Hace 15 meses que Costaglia arribó a Buenos Aires y, después de tantear cómo estaba la situación aquí, cerró su pizzería en Florencia y eligió quedarse de manera definitiva. El amor por Yamila, la Ciudad, la gente con una cultura similar a la suya y la misma pasión por “El Diego” (Diego Armando Maradona) lo convencieron de que tenía que estar acá. Seis meses atrás inauguró La mano di Dio en Palermo.

“Mi esposa me decía: ‘¿Estás loco? Todos quieren ir a Europa y vos querés venir a Argentina’. Pero yo quería venir sí o sí“, remarcó Giovanni.

La mano di Dio se fundó hace seis meses en el barrio de Palermo; entre su decoración hay imágenes de Maradona en Napoli (Fuente: Emiliano Pettovello)

El secreto de la pizza y su amor por Maradona

La pizza nació en Napoli y la primera de todas fue la Margharita o Margarita, en honor a la reina Margarita de Saboya. Desde los ocho años que Giovanni empezó a tomar noción de cómo se hacía la pizza gracias a su tío, un pizzaiolo de antaño que respetaba la receta a rajatabla.

“De ahí empezó el amor por la pizza. Y también cuando iba con mi padre a comprar pizzas a la pizzería y sentía ese aroma, veías a los pizzaiolos... Además, Napoli está llena de pizzerías, así que ahí decidí meterme en este sector”, contó el napolitano.

Los productos con los que cocina Giovanni son argentinos y otros traídos puramente desde Italia (Fuente: Emiliano Pettovello)

“Piano piano” -como se dice en italiano- Giovanni se perfeccionó e incluso el año pasado en la competencia de Scuola Pizzaiolo que se celebró en La Rural ganó el premio mayor. “A mí no me gusta ponerme en competencia ni mostrarme; me gusta estar al lado de mi amasadora y mi horno haciendo mis pizzas, pero mi esposa me insistió para participar”.

Sobre cuál es el secreto de la verdadera pizza italiana, el italiano contó: “Es la masa. Una harina se mide por su fuerza (W). Una harina de 230 W absorbe un 65% de agua. Esas son las proporciones. También hay que controlar muy bien la temperatura ambiente. Si la temperatura es de 27 °C, reduzco el tiempo a 4-5 horas afuera y luego va al refrigerador hasta el día siguiente".

También se refirió a cómo es invertir en la Argentina: “Soy una persona que no pretende demasiado; me gusta vivir tranquilo y ponerle corazón a lo que hago. El local tiene 54 cubiertos. El público argentino al principio compartía una pizza entre varias personas, pero de a poco van adoptando la costumbre de comer una pizza entera por persona. Si hago 40 pizzas al día, estoy contento”.

En cada rincón, La mano di Dio recuerda a Napoli (Fuente: Emiliano Pettovello)

La mano di Dio se destaca por el mural gigante dedicado a Maradona. La imagen recuerda a la figura famosa del barrio español en Napoli, además, está acompañada por otros personajes de la cultura popular napolitana, como Sophia Loren, la Pulcinella, Massimo Troisi (el actor de Il Postino) y Pino Daniele. El diseño fue hecho por “Mark Pint, un artista argentino. Vino con la camiseta de Italia y muchas ganas de hacerlo con el corazón”.

Giovanni Costaglia es un apasionado de lo que hace. Insistió en que todo debe hacerse con amor; si no, no sirve. Su pizzería tiene un horno traído desde Napoli y hay cuadros que recuerdan puntos reconocidos de Italia, como Venecia o el Coliseo.

Con orgullo, al final de la entrevista soltó: “Los argentinos son muy parecidos a los napolitanos y a la gente del sur de Italia (Calabria, Sicilia): muy afectuosos y siempre con una sonrisa. Me siento como en casa. Buenos Aires es una ciudad hermosa, limpia, con mucha seguridad y verde”.

¿Dónde queda La mano di Dio?