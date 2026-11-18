El río Paraná continúa por encima de los niveles de evacuación en distintos puertos del Litoral este miércoles 18 de noviembre, según el registro de la Prefectura Naval Argentina. Las mediciones muestran un escenario de alturas estacionarias en varias localidades, con descensos leves en algunas estaciones y aumentos en otras.

En Santa Fe, el último registro disponible marcó 5,85 metros a las 6, por encima del umbral de evacuación de 5,70 metros. El informe también ubica sobre esa referencia a Goya, Reconquista, Esquina, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

Cómo está el Paraná en Santa Fe y Reconquista

En el puerto de Santa Fe, el río permaneció estacionario entre las 3 y las 6, con una altura de 5,85 metros. Ese valor supera en 15 centímetros el nivel de evacuación y en 55 centímetros el de alerta, establecido en 5,30 metros.

En Reconquista, la medición de las 8 fue de 5,59 metros, tras un descenso de un centímetro en dos horas. Pese a esa baja, el registro continúa 29 centímetros por encima del umbral de evacuación, fijado en 5,30 metros.

Por otra parte, en San Javier, sobre el río del mismo nombre, la altura alcanzó 7,84 metros a las 8, sin variaciones respecto de las 6. Allí, la referencia de evacuación es de 6,50 metros.

En Paso de la Patria, Corrientes, el agua también comenzó a subir y los habitantes empezaron a tomar recaudos ante la amenaza de que en los próximos días suba el nivel del agua Marcelo Manera - LA NACION

Qué localidades permanecen sobre el nivel de evacuación

En Goya, el Paraná registró 5,76 metros a las 8, sin cambios en las dos horas anteriores. La altura se mantiene seis centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.

En Esquina, el río bajó un centímetro entre las 4 y las 6, hasta ubicarse en 5,43 metros. El valor sigue por encima de la referencia de evacuación de 5,40 metros.

Entre los puertos entrerrianos, La Paz presentó 6,24 metros a las 8, con comportamiento estacionario y por encima del umbral de 6,15 metros. En Hernandarias, la altura fue de 6,42 metros, también sin variaciones en dos horas, frente a una referencia de evacuación de 6 metros.

En la ciudad de Paraná, el registro de las 8 marcó 5,71 metros, estable respecto de las 6 y por encima del nivel de evacuación de 5 metros. En Diamante, el río permaneció en 5,85 metros, con una referencia de 5,50 metros para esa categoría.

El anfiteatro se encuentra bajo el agua, al igual que casi toda la costanera de Corrientes Marcelo Manera - LA NACION

Dónde rige el estado de alerta y en qué puntos crece

Victoria figura entre las estaciones con estado de alerta y tendencia creciente. A las 8, el Paraná alcanzó 4,76 metros, tras subir dos centímetros en dos horas. La medición supera el umbral de alerta de 4,60 metros y se encuentra a 14 centímetros del de evacuación, fijado en 4,90 metros.

En San Lorenzo, el río se mantuvo estacionario en 5,34 metros entre las 6 y las 8. Esa altura está por encima de los 5,20 metros de alerta, aunque por debajo de los 5,70 metros de evacuación.

En Barranqueras, la medición de las 8 fue de 6,05 metros, con una baja de un centímetro en dos horas. El puerto continúa sobre la referencia de alerta, de 6 metros.

La misma altura se registró en Bella Vista, donde el Paraná permaneció en 6,05 metros a las 8, sin cambios respecto de las 6. Allí, los umbrales son de 6 metros para alerta y 6,40 metros para evacuación.

Más al norte, Corrientes presentó 6,20 metros a la medianoche, después de bajar nueve centímetros en 12 horas. En Paso de la Patria, el nivel fue de 6,24 metros, con un descenso de nueve centímetros en diez horas. Ambos registros se encuentran por debajo de sus respectivos niveles de alerta, de 6,50 metros.

Inundaciones en Paso de la Patria Marcelo Manera

Cuál es la altura en Rosario y el Delta del Paraná

En Rosario, el registro de la medianoche marcó 4,86 metros, con un aumento de dos centímetros respecto del mediodía del martes. La altura permanece por debajo del umbral de alerta de 5 metros y del de evacuación de 5,30 metros.

En Villa Constitución, el Paraná bajó un centímetro en 12 horas y se ubicó en 3,80 metros, por debajo de la referencia de alerta de 4 metros. En tanto, San Nicolás y Ramallo presentaron niveles estacionarios de 3,46 y 2,97 metros, respectivamente, según las mediciones de la medianoche.

En el Delta del Paraná, los registros muestran variaciones dispares. San Pedro alcanzó 2,28 metros, tras bajar cinco centímetros en 12 horas, mientras que Baradero permaneció estable en 2,05 metros.

En Zárate, el nivel descendió cuatro centímetros en 24 horas, hasta 0,97 metros. En Campana, en cambio, subió 15 centímetros en 12 horas y llegó a 0,60 metros. Todos esos valores se ubicaron por debajo de los umbrales de alerta de cada estación.

También hubo aumentos en Tigre, con 1,30 metros, y en San Fernando, con 1,40 metros, de acuerdo con las mediciones de la medianoche. En ambos casos, las alturas permanecieron por debajo de sus referencias de alerta, establecidas en 3,30 y 3 metros, respectivamente.