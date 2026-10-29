Altura de los ríos en la Argentina, según Prefectura: esta es la situación y los niveles de alerta hoy, jueves 29 de octubre

La Prefectura Naval Argentina informó este jueves 29 de octubre que distintas estaciones de los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay permanecen por encima de sus umbrales hidrométricos de evacuación, aunque con comportamientos diferentes: mientras algunas muestran descensos, otras se mantienen estacionarias o continúan en crecimiento.

El Registro del Estado de los Ríos también identifica puntos en alerta sobre el Paraná y el Uruguay. Las mediciones corresponden a distintos horarios y períodos de comparación, por lo que las variaciones deben leerse según cada estación. Las categorías consignadas describen el estado hidrométrico y no constituyen, por sí solas, una confirmación de evacuaciones de habitantes.

El Paraná: qué localidades superan el nivel de evacuación

En el río Paraná, Libertador registró 16,28 metros a las 10, con una baja de cuatro centímetros en dos horas. Pese al descenso, la altura permanece por encima de los 14,50 metros de alerta y de los 15,50 metros establecidos como umbral de evacuación.

También en descenso, Itatí marcó 8,09 metros, un centímetro menos que dos horas antes, frente a un nivel de evacuación de 7,50 metros. En Paso de la Patria, la medición alcanzó los 7,69 metros, con una caída de dos centímetros en el mismo período y por encima del umbral de evacuación de siete metros.

En la ciudad de Corrientes, el registro de las 10 fue de 7,36 metros, dos centímetros menos que a las 4. Allí, la alerta se ubica en 6,50 metros y la evacuación, en siete metros.

Otras estaciones permanecen sin cambios, pero también superan sus valores de evacuación. Barranqueras presentó 7,22 metros a las 8, frente a un umbral de 6,50 metros, mientras que Bella Vista registró 6,45 metros a las 10, por encima de los 6,40 metros fijados para esa categoría.

En cambio, Goya y Reconquista continúan en crecimiento. Goya alcanzó los 5,77 metros, con un incremento de un centímetro en dos horas y un umbral de evacuación de 5,70 metros. Reconquista llegó a 5,60 metros, también con una suba de un centímetro en dos horas, frente a un nivel de evacuación de 5,30 metros.

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Cuáles son las estaciones del Paraná que están en alerta

El parte de Prefectura identifica a Santa Ana, Ituzaingó y Esquina en estado de alerta, aunque con distintas tendencias.

En Santa Ana, la altura fue de 9,33 metros a las 10, sin variaciones en dos horas. El valor supera ligeramente el umbral de alerta de 9,30 metros y permanece por debajo del de evacuación, de 9,80 metros.

Ituzaingó registró 3,95 metros a las 8, después de bajar cinco centímetros en dos horas. La estación tiene un nivel de alerta de 3,50 metros y uno de evacuación de cuatro metros.

Por su parte, Esquina se mantuvo en 5,19 metros a las 10, por encima de los cinco metros de alerta y por debajo de los 5,40 metros de evacuación.

Entre los puntos que todavía no alcanzaron la alerta se destaca La Paz, con 5,75 metros a la medianoche y una suba de dos centímetros en 12 horas. Su umbral de alerta está fijado en 5,80 metros.

Más al sur, Paraná y Santa Fe registraron 4,25 metros, con aumentos de dos y un centímetro, respectivamente, en 12 horas. Ambas permanecen por debajo de sus niveles de alerta: 4,70 metros en Paraná y 5,30 metros en Santa Fe. Rosario, en tanto, se mantuvo en 3,83 metros, frente a un umbral de alerta de cinco metros.

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La situación en los ríos Iguazú, Paraguay y Uruguay

En el río Iguazú, la estación Iguazú alcanzó 28,41 metros a las 10, con una baja de nueve centímetros en dos horas. El registro continúa por encima de los 28 metros del umbral de evacuación y de los 25 metros de alerta. En Andresito, en cambio, la altura fue de 4,70 metros a la medianoche, tras descender un metro en 12 horas, por debajo de los 10,50 metros de alerta.

Sobre el río Paraguay, Las Palmas e Isla del Cerrito figuran por encima de los niveles de evacuación y con alturas estacionarias. Las Palmas registró 7,32 metros a las 10, frente a un umbral de siete metros. Isla del Cerrito marcó 7,97 metros a las 6, por encima de los 6,80 metros establecidos para evacuación.

En Formosa, el Paraguay presentó 5,47 metros, con una suba de dos centímetros en 12 horas, todavía por debajo de los 7,80 metros de alerta.

En el río Uruguay, Paso de los Libres permanece en alerta, con 8,03 metros a las 10 y sin cambios en dos horas. Sus umbrales son de 7,50 metros para alerta y de 8,50 metros para evacuación.

Otras estaciones de ese río muestran descensos. Santo Tomé registró 10,43 metros, con una baja de 58 centímetros en 12 horas, por debajo de los 11,50 metros de alerta. Concordia se mantuvo en nueve metros a las 6, frente a un umbral de alerta de 11 metros.

Qué alturas presentan el Delta y el Río de la Plata

En el Delta del Paraná, las estaciones relevadas permanecen por debajo de sus respectivos niveles de alerta. Tigre registró 1,30 metros, con una suba de diez centímetros en 12 horas y un umbral de alerta de 3,30 metros.

Zárate alcanzó 1,14 metros, tras aumentar 29 centímetros en 24 horas, mientras que Campana marcó 0,80 metros, con un incremento de diez centímetros en 12 horas. En ambos casos, la alerta está establecida en 2,20 metros.

En el Río de la Plata, Buenos Aires presentó 1,01 metros a la medianoche, sin cambios en 12 horas y por debajo de los 3,30 metros de alerta. La Plata registró 0,83 metros, con una suba de tres centímetros en ese período, frente a un umbral de alerta de 2,50 metros.