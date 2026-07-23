Un elefante marino que apareció en las costas de Escobar sorprendió a los vecinos que viven allí. La secuencia ocurrió el martes por la tarde alrededor de las 17.30 en el Paraná de las Palmas, ubicado en el noreste del municipio bonaerense.

El animal hembra fue visto por un pescador en una zona de islas, de acuerdo a lo que publicó el medio local El Día de Escobar. Fue a la altura del kilómetro 74,300 de la vía navegable.

Apareció un elefante marino en Escobar y sorprendió a los vecinos

Ante la alerta del vecino, se montó un operativo de búsqueda de guardavidas Prefectura Naval Argentina y especialistas de la Fundación Temaikèn para organizar la asistencia al animal.

Sin embargo, la llegada de la noche y las condiciones del lugar dificultaron el acceso. El camino disponible había sido afectado por lluvias. Mientras los equipos organizaban el rescate y analizaban cómo acercarse, el elefante marino volvió a entrar al agua.

“Ya estaba oscureciendo y es una zona complicada. Hay un solo camino para acceder hasta el lugar donde estaba el animal, que además estaba difícil por la lluvia”, indicó un guardavidas a El Día de Escobar.

Por esta razón, los rescatistas perdieron el rastro del ejemplar. “Estamos esperando que salga en alguna zona para ver cómo afrontamos el rescate, porque son animales pesados y grandes”, agregó.

Un video que se dio a conocer muestra al animal descansando sobre el pasto, a pocos metros de la orilla del río. En las imágenes, una persona se acerca para filmarlo.

Los rescatistas, al amanecer, reanudaron la búsqueda. “Hay que encerrar al animal, porque también es peligroso para quienes se acercan”, insistió el guardavidas.

Lobos marinos en la zona

En junio se vio un lobo marino nadando en el río, también a la altura de Paraná de las Palmas. Se había desplazado más de 250 kilómetros de su hábitat natural.

La Fundación Temaikèn registró al menos 10 varamientos en menos de 72 horas entre los últimos días de mayo y los primeros de junio.

Los casos corresponden a lobos marinos de dos pelos (Arctocephalus australis), una especie cuyas colonias reproductivas más cercanas están en Uruguay.

lobitos marinos Fundación Temaikèn

“En esta época del año, muchos animales jóvenes atraviesan una etapa crítica: recientemente destetados y separados de sus madres, inician su vida independiente y, por distintas causas, pueden debilitarse, desorientarse y terminar fuera de su ambiente habitual”, explicó Cristian Gillet, director de Fauna de Fundación Temaikèn.

Los rescates se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y bienestar animal, con elementos de protección personal, equipamiento específico y cajas de traslado especialmente diseñadas para fauna marina.

Majo - Encontraron Un Lobito Marino En El Parana De Las Palmas Y Despue S De WdAvre

Desde Temaikèn remarcaron que los lobos marinos son indicadores de la salud ambiental. “Cada animal que llega a rehabilitación aporta información sobre lo que ocurre en la naturaleza y los impactos asociados a la actividad humana”, explicaron.

El estuario del Río de la Plata es una zona clave para muchas especies, y lo que sucede en ríos y ambientes acuáticos tiene impacto directo en su conservación.