Argentina y EE.UU. lanzan un corredor de infraestructura por US$7000 millones; el Senado trata hoy la reforma del BCRA

El Senado se prepara para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central . La sesión está convocada para las 12. La novedad es que el oficialismo aceptó cambios al proyecto: se modificarán las mayorías para designar y remover a los directores. De esta manera, el texto que tenía media sanción deberá volver en segunda revisión a Diputados, por lo que aún no será ley.

La sesión está convocada para las 12. La novedad es que el oficialismo aceptó cambios al proyecto: se modificarán las mayorías para designar y remover a los directores. De esta manera, el texto que tenía media sanción deberá volver en segunda revisión a Diputados, por lo que aún no será ley. Un informe privado advirtió que la actividad industrial sigue cayendo . Según el índice de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), descendió otro 0,9% respecto a julio. En la comparación interanual, la actividad cayó 4,2% y acumula un retroceso de 1,2% en los primeros ocho meses del año.

Según el índice de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), descendió otro 0,9% respecto a julio. En la comparación interanual, la actividad cayó 4,2% y acumula un retroceso de 1,2% en los primeros ocho meses del año. Estados Unidos y la Argentina lanzan un corredor de infraestructura con financiamiento por hasta US$7000 millones . La iniciativa busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.

La iniciativa busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027. Xi Jinping ya está en Estados Unidos . La estadía del presidente de China se extenderá por tres jornadas: se trata de la primera visita de Estado del líder chino a la Casa Blanca en más de una década. Ambos gobiernos acordaron prolongar hasta el 10 de enero la distensión económica que estaba prevista hasta el 10 de noviembre.

La estadía del presidente de China se extenderá por tres jornadas: se trata de la primera visita de Estado del líder chino a la Casa Blanca en más de una década. Ambos gobiernos acordaron prolongar hasta el 10 de enero la distensión económica que estaba prevista hasta el 10 de noviembre. Ya se puso en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán. La decimoquinta fecha de la temporada de la Fórmula 1 se disputa con una particularidad: la carrera principal será el sábado y no el domingo, porque el 27 se conmemora una jornada especial en el país. Colapinto finalizó decimoctavo en la primera práctica del circuito de Bakú. Mañana desde las 5:30 será la tercera práctica y a las 9 la clasificación para la carrera del sábado a las 8.

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