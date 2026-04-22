ArgentinaAlaEscuela: inédita campaña para concientizar sobre el ausentismo estudiantil

Con el propósito de concientizar sobre el alto ausentismo de los estudiantes secundarios, que según datos del operativo Aprender 2024, se calcula que el 51% de los alumnos del último año de ese nivel declara haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre de ese año, la organización Argentinos por la Educación inicia una campaña en redes sociales #ArgentinaAlaEscuela.

La iniciativa plantea que se difundan fotos en redes sociales y en los medios de personajes mediáticos y anónimos de sus días de estudiantes y “compartir una reflexión sobre lo que significó la escuela en la propia vida y arrobar a dos personas para que se sumen al challenge”, informó la entidad, dedicada al estudio estadístico de distintos temas educativos de la Argentina.

La nueva campaña busca que “tema gane centralidad en la agenda pública y se pueda avanzar hacia políticas que garanticen más tiempo de aprendizaje para todos los estudiantes", se indicó en un comunicado.

El reporte de ausentismo estudiantil en el nivel secundario se agravó. Según los datos del operativo Aprender 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declara haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre. En 2022, en tanto, el porcentaje era 44%.

El porcentaje de alumnos que declaran superar ese umbral de inasistencias aumentó en todas las provincias. Los datos se desprenden de un nuevo informe de Argentinos por la Educación. Es importante marcar que se basan en autorreportes de los propios estudiantes. En la Argentina no existen datos públicos de todas las provincias sobre las inasistencias, por lo que no hay un registro consolidado que permita realizar un seguimiento preciso a nivel nacional.

Un informe del Ministerio de Capital Humano, publicado en noviembre del año pasado, basado en registros administrativos del Sistema de Gestión Escolar (SGE) es el primer análisis en la Argentina que usa registros nominales diarios —es decir, falta por falta, alumno por alumno— en lugar de encuestas de percepción como las de Aprender. Este sistema, que permite cargar diariamente las asistencias de los estudiantes, fue adoptado por nueve jurisdicciones del país. Este año se espera que sea utilizado por 11. Las trece restantes cuentan con sistemas de gestión educativa propios.

Para mostrar un panorama nacional, entonces, hay que basarse en los cuestionarios complementarios de las Pruebas Aprender. En la evaluación 2024, incorporaron la opción de 30 faltas o más. A nivel país, el 10% de los alumnos de secundaria reconoció entrar dentro de esa categoría. En tanto, un 20% dijo tener entre 20 y 29 inasistencias; un 21%, entre 15 y 19; un 34%, entre 5 y 14; un 13% restante, menos de cinco, y el restante 2%, cero.

La punta de un iceberg

“El ausentismo es apenas la parte visible de una combinación de cuestiones tales como la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza familias-escuelas y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En este contexto, el ausentismo estudiantil aparece en la superficie como la punta del iceberg, dejando todas estas otras cuestiones –que en parte son sus causas– ocultas debajo”, señaló Bruno Videla, docente de nivel secundario y coautor del informe.

Y opinó: “Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplir dicha obligación trae como consecuencia que esta se transforme en una simple declaración de intenciones. En este marco, medidas tales como sumar días de clase al calendario escolar son como querer atrapar el aire con las manos”.

Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas declaradas por ellos mismos Argentinos la Educación

La ley establece que son necesarios 180 días de clase, pero las provincias acordaron en el Consejo Federal de Educación (CFE) 190 efectivos. Este año, apenas tres provincias alcanzarán, según planificaron en sus calendarios, el objetivo: Santiago del Estero (192 días), San Luis (191) y Mendoza (190).

“No tenía ganas de ir”

El informe de Argentinos por la Educación, elaborado también por Martín Nistal y Eugenia Orlicki, muestra una amplia dispersión entre jurisdicciones. Las provincias que tienen una mayor proporción de alumnos que declaran tener 15 o más inasistencias son Buenos Aires (66%), CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo están Santiago del Estero, San Juan y Jujuy (30%), San Juan (29%) y Santiago del Estero (28%).

El principal motivo para faltar, siempre según dicen los alumnos, son problemas de salud, mencionados por el 62%. En segundo lugar, aparece “no tenía ganas de ir a la escuela” con el 39% y luego “problemas de acceso a la escuela”.

Porcentaje de alumnos con 15 faltas o más, declaradas por ellos mismos, Argentinos por la Educación

“La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ no es anecdótica, sino que expresa un problema de sentido que conecta con la experiencia escolar y evidencia que está en juego la capacidad del sistema para articular bienestar, sostener pertenencia y construir condiciones efectivas para aprender”, marcó Sandra Ziegler, investigadora de Flacso Argentina.

Viviana Postay, especialista en gestión educativa y formadora de docentes, coincidió: “El alto nivel de ausentismo estudiantil es un síntoma y no el problema en sí mismo. El estudiante se aleja de la escuela –o concurre de forma intermitente– porque los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites de lo permitido, ni tampoco el sentido real del tránsito por el nivel medio".

Y agregó: “Esto se agrava en aulas ‘tomadas’ por graves dificultades de convivencia, donde el aprendizaje se vuelve una tarea heroica y donde siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior para obtener la acreditación. Este desdibujamiento del esfuerzo y del mérito nos obliga a revisar lo urgente: repensar el sentido de la escuela y el valor real de las certificaciones que otorgamos”.

Múltiples razones

En la Argentina se pierde en promedio un mes de clases al año. Las razones son múltiples: ausentismo estudiantil y docente, cuestiones climáticas, problemas de infraestructura, clima y paros.

La nueva iniciativa busca también remarcar la necesidad de fortalecer los sistemas de información nacionales y provinciales para incorporar de manera sistemática el registro del tiempo escolar efectivo. Otro de sus objetivos principales es que sea posible dimensionar la asistencia, las interrupciones y sus causas en todo el país.

Hace tres años que la Colación por la Educación, un grupo conformado por docentes, especialistas, padres y organizaciones sociales, releva los días efectivos de clase en base a reportes de referentes voluntarios de las provincias. Actualmente, tampoco es posible saber cuántos días de clase se pierden por problemas climáticos o de infraestructura en las escuelas.

Un problema que preocupa

Hace tiempo que el ausentismo se consolida como un problema que preocupa a especialistas y educadores y, según estos mismos cuestionarios, es también el problema que más preocupa a los directores.

“Resultan destacables dos aspectos que deberán ser profundizados. Por un lado, la incidencia –en el crecimiento del ausentismo– de los cambios en los regímenes académicos de la escuela secundaria y el impacto de los nuevos períodos de intensificación del aprendizaje. Por otro, observar cómo el ausentismo expresa elementos asociados con la segregación educativa: en el sector estatal, los principales motivos de ausentismo se encuentran en problemas de acceso a las escuelas, de salud de algún familiar, trabajo, tareas de cuidado o en la necesidad de brindar ayuda en el hogar. Ambos aspectos, sumados al compromiso de contar con más y mejores datos, podrían contribuir al diseño y la planificación de políticas públicas”, apuntó Romina De Luca, investigadora del Conicet y docente.