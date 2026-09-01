Arthur Brooks, catedrático de Harvard: “Si querés ser un buen padre y que tus hijos sean buenos, honestos y felices, sé un ejemplo de lo que querés ver”

Los primeros años de vida son esenciales en el desarollo de una persona, es por ello que los padres y las madres deben hacer especial hincapié en esta etapa. Arthur Brooks, profesor de Harvard abarcó en uno de sus videos de YouTube, sostuvo que una de las principales preocupaciones de los padres es cómo hacer para ofrecerle a sus hijos la mayor posibilidad de ser mejores personas.

“No importa lo que digas. Lo único que importa es lo que haces. Si quieres ser un buen padre o una buena madre y quieres que tus hijos sean buenos, virtuosos, amables, honestos, íntegros y felices, o tan felices como puedan serlo, sé un ejemplo de lo que quieres ver. En realidad, eso es todo lo que importa. Las palabras son menos importantes que las acciones”, afirmó.

Y es por esto que el experto insistió: “Sé admirable tanto en público como en privado. Si eres verdaderamente admirable en todos los aspectos morales y tus hijos los ven, eso importa más que cualquier palabra que puedas decir delante de tus hijos. Podría cambiarles la vida”.

Por qué aprender está vinculado con la felicidad

Por otro lado, cómo uno de los especialistas más reconocidos en el estudio de la felicidad, Brooks sostuvo que existe un hábito mucho más simple que puede marcar una diferencia significativa en el bienestar cotidiano.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el académico sostuvo que las personas más felices tienen una característica en común: nunca dejan de aprender. Pero no lo hacen por obligación o necesidad, sino impulsadas por una curiosidad genuina por comprender mejor el mundo que las rodea.

El profesional explicó que el aprendizaje y la felicidad mantienen una relación mucho más estrecha de lo que muchas personas imaginan. “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender. Lo hacen no por obligación, sino por curiosidad”, afirmó.

Según el experto, cuando alguien alimenta esa curiosidad a través de la lectura, la exploración o el descubrimiento de nuevas ideas, activa una emoción fundamental: el interés.

Lejos de ser un sentimiento menor, considera que el interés constituye uno de los estados emocionales positivos más básicos y relevantes para el bienestar humano.

La curiosidad como motor del bienestar

Para Brooks, la curiosidad funciona como una puerta de entrada hacia experiencias emocionales más satisfactorias. Cuando una persona mantiene el deseo de aprender algo nuevo, comprender un tema desconocido o descubrir perspectivas diferentes, genera una sensación de entusiasmo que ayuda a combatir la rutina y la apatía.

De acuerdo con su explicación, de ese interés surgen niveles más altos de alegría, una mayor sensación de satisfacción y, finalmente, una percepción más profunda de felicidad.

La curiosidad es el motor del bienestar SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Leer, explorar y descubrir

El profesor de Harvard destacó que no se trata necesariamente de realizar estudios formales o acumular títulos académicos. La clave está en mantener una actitud de apertura intelectual y conservar el deseo de seguir descubriendo cosas nuevas a cualquier edad.

Leer libros, escuchar podcasts, aprender una habilidad, visitar lugares desconocidos o profundizar en temas que despierten interés personal son algunas de las formas de estimular esa curiosidad que, según Brooks, contribuye directamente al bienestar emocional.