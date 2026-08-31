Hospital Garrahan: el Gobierno desvinculó a una gremialista por “no ocupar su puesto de trabajo″

Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron hace instantes a través de la red X que desvincularon a la gremialista que lideró las tomas y las movilizaciones de los últimos años en ese centro nacional pediátrico. La decisión, según se indicó oficialmente, fue por “no ocupar su puesto de trabajo” durante el año pasado.

Se trata de Norma Lezana, nutricionista y titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) son los más combativos entre las agrupaciones con representación gremial en el hospital que comparten la Nación –en un 80%– con la ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades del Garrahan informaron que decidieron despedir a Lezana luego de un sumario administrativo “para determinar el cumplimiento de sus funciones” durante 2025.

“Como parte del proceso se tomó declaración a trabajadores del hospital, quienes fueron consultados sobre el desempeño laboral de Lezana”, comunicaron las autoridades del hospital. “De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”, argumentaron.

En tanto, desde el Ministerio de Salud nacional ampliaron sobre esas actuaciones que la representante gremial “no registró atención a pacientes durante todo 2025″ y que, además, “ninguno de los entrevistados manifestó haberla visto desempeñando tareas asistenciales”. Solo habrían referido “su presencia” con actividades gremiales. “Inclusive superiores directos fueron incapaces de afirmar cual era el lugar de trabajo del agente”, detallaron.

AFUERA POR NO TRABAJAR



Un sumario acreditó que durante el 2025, la referente gremial del Hospital Garrahan, Norma Lezana, no atendió a ningún paciente ni cumplió las funciones por las que recibía un salario, mientras el personal asistencial sostenía la atención de los chicos.… https://t.co/srTh9wd9By — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 31, 2026

También por la red X, en un posteo que tituló “Afuera por no trabajar”, el ministro de Salud, Mario Lugones, ahondó: “La actividad sindical no es un privilegio ni puede utilizarse como excusa para no trabajar. En el Garrahan, los recursos son para atender a los pacientes y reconocer a quienes cumplen todos los días con su responsabilidad. Bajo la conducción del presidente Milei, se terminó la impunidad de quienes pretendían vivir del Estado sin trabajar. El que cumple, tiene nuestro respaldo. El que no trabaja, no cobra”.

La APyT estaba convocando a una “asamblea urgente” para este jueves, a las 13, en el aula del 2° piso del Garrahan por una cesantía que daban como posibilidad “con un nuevo sumario”. Hasta esta tarde, denunciaban que un grupo de “recién llegados, prepotentes y con manejos financieros oscuros” tienen “secuestrado” el hospital. Se referían así al director médico, Mariano Pirozzo, y al Consejo de Administración. “Volvamos a hacer historia como en 2025: nadie se salva solo”, señalaban desde la asociación.

El año pasado fue especialmente conflictivo en el Garrahan, con un reclamo de los residentes que terminó escalando hasta que ATE y la APyT empezaron a liderar asambleas, movilizaciones y, finalmente, una toma de la dirección del hospital el 31 de octubre pasado que fue el punto de quiebre en la relación entre esos gremios y las autoridades, con una fuerte intervención de la cartera sanitaria nacional. También, en la lectura oficial, lo fue en el apoyo interno del personal a esos reclamos.

Esa acción gremial terminó en una investigación interna sobre la actuación de 44 personas que participaron. Se tradujo en la apertura de 40 sumarios administrativos porque no había sido posible identificar a las restantes con las cámaras de seguridad que cuenta el Garrahan ni las filmaciones difundidas a medios y por redes sociales en ese momento. Todos eran empleados del hospital y los diez con tutela gremial eran de ATE y la APyT.

La toma de la Dirección del Garrahan Gentileza

“En el marco de los más de 40 paros al hospital, en 2025, mientras sostenía, siempre con delantal blanco, que la salud de los chicos estaba en duda, ella sostenía su actividad política sin jamás atender un solo niño”, señalaron en el Ministerio de Salud en línea con el mensaje de Lugones en redes.

Mientras que insistieron en que Lezana “está desvinculada” del Garrahan, por la protección legal (tutela gremial) que tienen los representantes sindicales es necesario que la Justicia se expida. Por lo tanto, podrá seguir concurriendo al hospital hasta tanto ocurra esa instancia. Esto, también, lo aclararon las autoridades del Garrahan y el Ministerio de Salud.

“Los tutelados gremiales pueden, por convenio, dedicarle hasta diez horas mensuales a sus cuestiones gremiales. Sin embargo, Lezana fichaba pero solo hacía ese tipo de actividad, por eso no hay registro de atención a pacientes. Por eso, el sumario concluyó que debe ser despedida”, aclararon desde Salud.

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