Romina González, una mujer de 35 años, fue asesinada a puñaladas en el bar Morrison -donde trabajaba como encargada-, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. El homicida fue identificado como Nicolás Gabriela Pedraza, de 38 años, pareja de la víctima y quien también era empleado del establecimiento. Según las primeras versiones policiales, el hombre habría intentado quitarse la vida luego del homicidio.

Tras el fatídico episodio, Pedraza fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado en grave estado por haber sufrido heridas de arma blanca.

La zona quedó custodiada por el personal policial local

Según consignó el medio eldoce.tv, el llamado que alertó sobre la situación registrada en el bar Morrison llegó “luego de que una empleada que ingresó al local para cumplir con su horario laboral sintió ruidos en el baño”. Una vez allí, la mujer identificó a González y a Pedraza tirados en el piso, inconscientes y con varias heridas de arma blanca.

A partir de la primera reconstrucción, luego del crimen, Pedraza se habría autoinfligido con el mismo arma con el que atacó a González. En declaraciones al portal cordobés, Sol, una comerciante que conocía a González declaró: “A Romina la conocía, había sido cliente mía”. Asimismo, confirmó que la víctima de 35 años mantenía una relación con el acusado y que se habían conocido en el bar.

El lugar del femicidio, precintado y bajo custodia policial

El bar Morrison está ubicado frente a la Cañada, una zona muy transitada del centro cordobés, rodeada de bares y ubicada a una cuadra y media del Patio Olmos, icónico centro comercial de la capital provincial.

Una vez que la policía tomó conocimiento del hecho, precintó los alrededores del establecimiento e impidió el paso de los transeúntes para realizar el peritaje correspondiente. Aún con el testimonio de la empleada del bar que alertó a los oficiales, las circunstancias del hecho aún no se dilucidaron.