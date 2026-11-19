A casi una semana de la explosión que sacudió Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, la esquina donde se originó el incendio todavía conserva las huellas de la tragedia que ya se cobró dos vidas. Las paredes quedaron desnudas, con los ladrillos a la vista; las persianas metálicas aparecen retorcidas y varias estructuras cuelgan deformadas sobre lo que hasta el viernes pasado eran locales comerciales. Una montaña de escombros ocupa el frente de los inmuebles destruidos. Detrás de las cintas de seguridad, trabajadores con cascos realizan tareas en altura desde una plataforma suspendida, mientras personal de Defensa Civil local permanece sobre la calzada. A pocos metros, la calle Enrique del Valle Iberlucea sigue cortada al tránsito. El fuego se extinguió hace días, pero sus consecuencias continúan alterando la vida cotidiana del barrio.

La esquina se convirtió en una parada obligada para quienes circulan por la zona. Algunos observan desde la vereda de enfrente, otros permanecen unos minutos frente al vallado y muchos levantan sus teléfonos para fotografiar lo que quedó. Entre ellos está Ricardo Montes, que registra los restos de las construcciones.

“Para estas empresas nosotros no somos nada. ¿Si esto pasaba más temprano? Era una tragedia todavía peor. Mucha gente pasa por acá”, dice a LA NACION.

La esquina donde ocurrió la explosión en Remedios de Escalada este jueves

El viernes 13 de noviembre, una máquina utilizada durante una obra de renovación de la red de gas dañó una cañería de media presión. La fuga derivó en una explosión e incendio que alcanzaron viviendas y comercios. Desde entonces, la zona permanece atravesada por tareas de seguridad, evaluaciones de daños y la incertidumbre de quienes perdieron sus lugares de trabajo o debieron abandonar sus hogares. Este jueves se confirmó la muerte de un segundo operario, de 44 años, que permanecía internado en grave estado desde el siniestro.

La noticia de la segunda muerte circula entre quienes se acercan a observar los destrozos. “Es terrible lo que pasó. Yo paso todos los días por acá. Me enteré de que falleció otro trabajador. Tiene que haber justicia. Pienso en los de la fiambrería y no puedo creer que hayan perdido todo”, dice Clara Suárez.

El homenaje a Néstor Julián D'Alessandro, el segundo fallecido por la explosión en Lanús

A Jazmín Flores, que vive desde hace 20 años a pocas cuadras del lugar, la escena todavía la conmueve. Frente a los restos de los edificios, recuerda el momento en que escuchó la explosión.

“Lloro porque pienso en todas las veces que pasé por acá. Vengo todos los días. Somos gente de barrio, nos conocemos todos y no nos pueden dejar en estas condiciones. ¿Alguien se va a hacer cargo? Fue terrible. Sentí la explosión y pensé lo peor. Después vino el fuego”, relata.

Entre los comercios más perjudicados está Tiendas de Fiambres DC. Su propietario, Iván De Cataldo, difundió en redes sociales un video en el que reconstruyó el proceso de armado del local y mostró cómo quedó después del incendio. Las imágenes del antes y el después reflejan la magnitud de las pérdidas materiales.

El emotivo video del dueño de uno de los locales destruidos en Remedios de Escalada

A pocos metros, una empleada de la casa El Huevo de Oro, situada en Beltrán 114, recuerda los instantes previos a la explosión y atribuye la evacuación de los trabajadores de la fiambrería a una advertencia del personal de Metrogas. “Salieron y explotó todo. Si se quedaban, morían”, asegura.

Pero recorrer las calles cercanas permite advertir que las consecuencias del incidente no terminan donde se levantan los restos de los comercios. A medida que uno se aleja del epicentro aparecen otros elementos que ahora concentran la atención de los vecinos: vallas de madera pintadas de blanco y rojo, tramos de vereda levantados, montículos de tierra removida y excavaciones que interrumpen el paso peatonal.

Algunas se encuentran junto a los árboles; otras ocupan parte de las baldosas. En una de las zanjas, una cañería amarilla permanece expuesta sobre agua acumulada. En otra, el fondo sigue cubierto por agua oscura, hojas y restos de materiales. Las vallas se repiten a lo largo de varias cuadras intervenidas.

Son las marcas de una obra que había comenzado antes de la explosión y que, después de la tragedia, quedó suspendida. Aunque las excavaciones están delimitadas, su presencia adquirió otro significado para los vecinos. Lo que hasta la semana pasada formaba parte de un plan de renovación de la red de gas ahora despierta preguntas sobre la seguridad de las instalaciones y las condiciones en las que se realizan los trabajos.

Mercedes Ávalos tiene 85 años y observa con inquietud las cañerías que quedaron expuestas.

“Estos días me sentí como arriba de una bomba. ¿Ves la cantidad de caños? Yo siento olor a gas todo el tiempo. Ya no sé si es mi cabeza o qué, pero caminás y ves los caños y te da miedo. Antes no me sentía segura por la inseguridad; ahora es por los caños. Tengo miedo de que explote todo en cualquier momento y nos dejan solos. Nadie hace nada por Lanús”, cuenta.

La sensación se repite entre vecinos de distintas edades. Sebastián Di Marco, de 32 años, cuestiona el estado de las obras y la respuesta que reciben los habitantes de la zona.

“¿Si tengo miedo? Sí. Hay alertas de fuga de gas todo el tiempo y, con los caños así, uno no puede esperar otra cosa. Lo que pasó sabíamos que podía pasar. Todo se hace con alambres y después nos abandonan”, afirma.

Para Martina Caletri, la preocupación alcanza incluso a uno de los recorridos más habituales de su familia. “Mi hijo va al colegio que está a la vuelta. Hace una semana que vivo con miedo. Lo mando porque quiere ir, pero me preocupa. Estamos rodeados de futuras explosiones porque, si no controlan estas cosas, se pueden repetir. ¿Quieren más muertos para prestar atención? Para los gobernantes somos los olvidados del conurbano”, dice.

La zona permanece vallada mientras se despliegan tareas de cuadrillas y bomberos

Una nueva fuga y las explicaciones de Metrogas

El temor encontró un nuevo motivo de preocupación durante la noche del miércoles. A las 20.50, una pareja se acercó a un móvil de la Comisaría 4ª de Lanús para advertir que percibía olor a gas en la zona de Hipólito Yrigoyen y Di Giorno.

Según el parte policial, bomberos y personal de Metrogas acudieron al lugar, constataron una fuga y solicitaron despejar la cuadra. El episodio ocurrió cinco días después del siniestro y volvió a poner bajo la lupa el estado de la red de distribución.

Consultada por LA NACION, Metrogas confirmó que intervino ante el aviso y sostuvo que el escape fue reparado. Según la empresa, se trató de una cañería de baja presión y el incidente no tuvo relación con la explosión del viernes. También explicó que recibe habitualmente denuncias por posibles pérdidas en distintos puntos de su área de distribución y que cada llamado es verificado por sus equipos técnicos.

“Todos los escapes que se denuncian a nuestro 0800 son atendidos. Algunos resultan positivos y se reparan; otros no. Ninguno de los escapes detectados tiene relación con la explosión del viernes”, señalaron desde la distribuidora.

Trabajadores y personal de Defensa Civil operan entre los escombros de uno de los inmuebles destruidos por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada LA NACION

La empresa no pudo precisar cuántas denuncias por pérdidas recibió desde el incendio. Indicó que realizará esa evaluación cuando concluya la atención de la emergencia. Mientras tanto, continúa la restitución del suministro para los vecinos que regresan a sus viviendas.

“En este momento estamos respondiendo a cada uno de los vecinos que vuelven a sus casas para reconectarles el gas. El operativo funciona correctamente en conjunto con el municipio, con quienes mantenemos reuniones de coordinación”, afirmaron.

Respecto de los pozos que permanecen abiertos en las cuadras cercanas, Metrogas explicó que forman parte de un proyecto programado de renovación de redes, financiado por la propia empresa y supervisado por el ente regulador. La intervención fue definida a partir de estudios técnicos que determinaron la necesidad de reemplazar cañerías antiguas en distintos sectores de Lanús.

Operarios trabajan en la remoción de objetos y piezas en los inmuebles destruidos

La compañía hizo además una aclaración sobre las instalaciones visibles en las excavaciones: aseguró que las nuevas cañerías todavía no transportan gas. Según describió, primero se realiza el tendido completo de la nueva red y luego se desconecta la infraestructura anterior para conectar la nueva instalación. Esa etapa aún no se había alcanzado cuando ocurrió el accidente.

En cuanto al agua acumulada en algunos pozos, la empresa señaló que podría corresponder a las lluvias de los últimos días y que su extracción, de ser necesaria, forma parte de los procedimientos habituales para continuar la obra.

Los trabajos de renovación fueron suspendidos por disposición de las autoridades después de la explosión. Sin embargo, tras una reunión entre representantes del municipio y los bomberos, se resolvió avanzar con el tapado de las excavaciones y la reparación de veredas para garantizar condiciones seguras para los peatones.

La distribuidora no precisó una fecha para la reanudación de las tareas.