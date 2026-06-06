Así será el operativo de seguridad en Avellaneda por el velatorio del Indio Solari

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Avellaneda dieron detalles del operativo de seguridad que se desplegará este domingo por el velatorio de Carlos ‘Indio’ Solari en el Parque Dominico de Avellaneda.

El dispositivo de seguridad contará con la participación de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias en el lugar.

El ingreso al Polideportivo ‘José María Gatica’, ubicado en Avenida Bartolomé Mitre 5000, se hará por un corredor habilitado en el cruce de la Avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin.

La fila para hacer el ingreso será por la intersección de Avenida Mitre y Otero, según detalló el intendente local, Jorge Ferraresi.

El mapa que difundió el gobierno bonaerense

Para la asistencia médica, en tanto, habrá postas sanitarias en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Darwin; Bartolomé Mitre y Armenia; Bartolomé Mitre y Sadi Carnot.

El gobierno bonaerense recomendó a los concurrentes “respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos, concurrir con tiempo para un ingreso fluido”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, planteó que “todo el clima que hay que generar y construir tiene que ser de respeto, afecto y reconocimiento. Es muy importante que todos aquellos que concurran lo hagan con ese espíritu: de buena convivencia, diálogo y paciencia”, abogó.

Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso Enrique García Medina

“Estuvimos en permanente diálogo con la familia, que nos pidió que lo hiciéramos en este lugar por las vías de acceso y facilidad para la gente. Fuimos construyendo con ellos esta idea y fue dándose esta situación”, informó el funcionario en diálogo con A24.

Consultado sobre el tiempo que tomará la procesión de público en el velatorio, Alonso afirmó que “va a durar un tiempo prolongado”. Y añadió: “Tenemos no solo policías sino personal de salud, Defensa Civil, Bomberos y un montón de colaboradores que se han sumado”.

“Hay una idea de la familia de que el pueblo se pueda despedir del ‘Indio’. Lo importante es que esto lo hagamos con respeto y que sea un homenaje en paz”, insistió.

También dijo que durante la ceremonia habrá “música”, como “eran las intervenciones del ‘Indio’”.

Las razones de la elección del lugar

El funcionario afirmó que el gobierno bonaerense “eligió” el Parque Dominico porque “tiene todas las comodidades para la familia y tener un lugar digno”, además de que es “seguro”. “Hay un parque muy grande, de unos 680 metros por 300, donde la gente va a poder estar cómoda”, remarcó.

Banderazo y encuentro en le Obelisco, a la espera del inicio del velorio Rodrigo Néspolo

Y consignó que “la Avenida Mitre tiene 10 carriles más dos bulevares; es una avenida muy ancha. El ingreso será por Darwin y Mitre, y se va a hacer la fila por Mitre hacia el sur, hasta llegar a la capilla ardiente, y después se sale por Mitre”, graficó.

La convocatoria de Ferraresi

Ferraresi destacó que el operativo de “seguridad, salud y tránsito” se diagramó junto al gobierno bonaerense.

El posteo de Ferraresi

“El Indio nos acompañará siempre con su música, sus ideas y su corazón. Porque hay artistas que trascienden el tiempo y se vuelven parte de la vida de un pueblo. Que sea una misa ricotera, cuidándonos y cuidando la ciudad”, expresó el jefe comunal.