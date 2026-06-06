Confirman que el velatorio del Indio Solari será en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico

El velorio público del Indio Solari se realizará en el Polideportivo Gatica de la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, este domingo a partir de las 11 de la mañana.

De acuerdo con lo informado por LN+, ya se realizan preparativos en la zona, dado que se espera una convocatoria masiva de fanáticos, tal como la que se congregó este viernes en Plaza de Mayo, tras conocerse la noticia del fallecimiento del músico, líder de Los Redonditos de Ricota.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, sostuvo el viernes por la noche la familia del cantante en un comunicado publicado en su cuenta oficial. Hasta entonces no se conocía el lugar del evento.

El Polideportivo Municipal José María Gatica se encuentra ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre al 5000, pegado al transitado Parque de los Derechos del Trabajador y junto al natatorio municipal.

Al estar a solo cuatro cuadras de la Estación Villa Domínico del Tren Roca, se facilita la llegada de los aficionados desde distintas partes del AMBA. También se puede acceder con líneas de colectivos de gran llegada como 148, 159, 178, 247, 17, 22, 98 y 197.

El video de los preparativos difundido por el medio local Avellaneda Real

Idas y vueltas sobre el lugar del velatorio del Indio

Después de conocerse la negativa de las autoridades nacionales a realizar el funeral en el Congreso de la Nación, se habían evaluado distintas opciones.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, afirmó este viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para descartar esta idea.

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