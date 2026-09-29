Aumentan otra vez los colectivos, subtes y autopistas de la Ciudad

Viajar en transporte público y circular por las autopistas porteñas será más caro desde el jueves 1 de octubre. Las tarifas de los colectivos porteños, el subte y los peajes subirán un 3,7%, en el marco del esquema de actualización mensual que combina la inflación medida por el Indec.

Con la nueva actualización, el boleto mínimo de los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la ciudad de Buenos Aires pasará de $887,99 a $920,48.

A su vez, el pasaje de subte aumentará de $1753 a $1817.

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán nuevos valores, mientras que las líneas de colectivos de jurisdicción provincial aplicarán un ajuste similar.

Colectivos en la Ciudad: cuánto costará el boleto

El incremento alcanzará a las 27 líneas de colectivos que están bajo la órbita del Gobierno porteño. Las tarifas abonadas con la tarjeta SUBE se mantendrán diferenciadas según la distancia recorrida.

Desde el 1 de octubre, los valores serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $920,48.

De 3 a 6 kilómetros: $1022,81.

De 6 a 12 kilómetros: $1101,59.

De 12 a 27 kilómetros: $1180,44.

Para quienes paguen con tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC, continuará vigente el sistema de tarifa promedio, que busca agilizar el proceso de pago. En cambio, los usuarios de SUBE seguirán abonando según el tramo recorrido.

Largas colas para tomar un colectivo Fabián Marelli

La actualización se enmarca en la política tarifaria del Gobierno porteño, que busca reducir el atraso de las tarifas y cubrir parte de los costos de funcionamiento del sistema.

Subte

Por otro lado, el boleto de subte aumentará un 3,7% desde el jueves. De esta manera, pasará de $1753 a $1817 por viaje.

Se mantendrá el esquema de descuentos para pasajeros frecuentes, que contempla rebajas progresivas a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes:

Entre 1 y 20 viajes: tarifa plena.

Entre 21 y 30 viajes: descuento del 20%.

Entre 31 y 40 viajes: descuento del 30%.

Desde el viaje 41: descuento del 40%.

Continuarán vigentes los beneficios para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes.

Peajes: las nuevas tarifas de las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad también se actualizarán desde el 1 de octubre. Para los vehículos livianos que circulen en hora pico, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $6785,16.

Autopista Illia: $2820,85.

El ajuste se suma al esquema de actualizaciones mensuales aplicado por el Gobierno porteño. Desde la administración de la Ciudad sostienen que los ingresos permiten financiar tareas de mantenimiento, conservación y seguridad vial. Entre los trabajos contemplados se encuentran la repavimentación de calzadas, la mejora de la iluminación, la demarcación vial y el mantenimiento de puentes, defensas y otras estructuras.

Instalación de peajes sin barreras en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo GCBA

Las autopistas porteñas funcionan con un sistema de peaje sin barreras y tienen a TelePASE como principal modalidad de pago. Quienes no estén adheridos pueden recurrir a alternativas como el Pase Diario prepago o el TelePASE por patente.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires: los nuevos valores

Las líneas de colectivos de jurisdicción provincial tendrán un aumento desde el 1 de octubre. El boleto mínimo, correspondiente a viajes de hasta tres kilómetros, pasará a $1206,39.

El nuevo cuadro tarifario para los servicios provinciales será el siguiente:

De 0 a 3 kilómetros: $1206,39.

De 3 a 6 kilómetros: $1357,18.

De 6 a 12 kilómetros: $1507,98.

De 12 a 27 kilómetros: $1809,58.

Por el momento, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional mantienen el boleto mínimo en $742,81 para los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE registrada.