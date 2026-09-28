Aeroparque registra demoras y una cancelación en vuelos con destinos nacionales e internacionales

Varios vuelos con salida desde el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery registran demoras este lunes, de acuerdo con la información publicada por Aeropuertos Argentina 2000. Los retrasos afectan tanto a servicios nacionales como internacionales y, en uno de los casos, derivaron en una cancelación.

Entre los destinos alcanzados por las demoras en el despegue figuran Río de Janeiro en Brasil -al menos dos vuelos-, además de Mendoza, Neuquén, Resistencia y Tucumán -al igual que la ciudad carioca, son dos vuelos-.

Entre los destinos alcanzados por las demoras en el despegue figuran Río de Janeiro en Brasil, además de Mendoza, Neuquén, Resistencia y Tucumán

Vuelos demorados en Aeroparque

JetSMART

WJ3781: debía partir a las 15.09 y despegará alrededor de las 00.16.

debía partir a las 15.09 y despegará alrededor de las 00.16. WJ3072: debía partir a las 10.52 y fue cancelado.

debía partir a las 10.52 y fue cancelado. WJ3238: debía partir a las 17.55 y despegará alrededor de las 21.

debía partir a las 17.55 y despegará alrededor de las 21. WJ3064: debía salir a las 20.34 y despegará alrededor de las 23.50.

Aerolíneas Argentinas

AR1484: debía partir a las 19 y despegará alrededor de las 20.30.

debía partir a las 19 y despegará alrededor de las 20.30. AR1630: debía partir a las 20 y despegará alrededor de las 20.50.

debía partir a las 20 y despegará alrededor de las 20.50. AR1270: debía partir a las 21 y despegará alrededor de las 21.20.

De esta manera, al menos siete vuelos programados para despegar desde Aeroparque vieron alterada su programación original, con demoras que en algunos casos superan varias horas respecto del horario previsto.

Fuentes de Aeropuertos Argentina 2000 precisaron a LA NACION que Aeroparque funciona con normalidad y que, en todo caso, las demoras están vinculadas a “cuestiones internas” de ambas líneas aéreas.

Asimismo, desde Aerolíneas Argentinas señalaron a este medio que los atrasos se arrastran desde el domingo, jornada en la que intensas lluvias impactaron en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Último antecedente de demoras

La última vez que Aeroparque había reportado atrasos de una magnitud similar se retrotrae al pasado mes de junio, cuando El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció cubierta de una densa niebla que generó dificultades en la circulación debido a la poca visibilidad y los bancos de neblina.

En consecuencia, a partir de las primeras horas de la mañana del 9 de junio, se reportaron algunas demoras en los arribos y partidas de vuelos en los principales aeropuertos de la Ciudad y el conurbano bonaerense.

El pasado mes de junio, se registraron algunos vuelos demorados en medio de las advertencias por niebla fabian-marelli-11419

En medio de la advertencia violeta que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) —y que implicaba fenómenos que pueden representar inconvenientes en el desarrollo habitual de la vida cotidiana—, hubo varios vuelos demorados para poco antes de las 10.

La niebla se extendió desde la noche de este lunes y afectó las operaciones del Aeroparque Jorge Newbery, en donde Aerolíneas Argentinas reportaba tres vuelos atrasados. El primero, con origen en la ciudad de Córdoba, estaba originalmente programado para las 9 y fue demorado para las 10.48.

El pasado mes de junio, se registraron demoras en algunos vuelos en Aeroparque por la niebla Santiago Filipuzzi

El segundo, el AR 1803 —también de Córdoba—, fue aplazado desde las 10.40 hasta las 11.08. Un tercer vuelo, proveniente de Trelew, provincia de Chubut, llegará a Buenos Aires a las 11.11, cuando su horario original era a las 10.50.