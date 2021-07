Ausentes: alerta en Mendoza por la resistencia y especulación de los sub-40 para vacunarse

MENDOZA.- En tierra cuyana no todos los inscriptos deciden vacunarse contra el coronavirus. De hecho, se estima que un 5% del total decide ausentarse. Sin embargo, más allá de que la inoculación no es obligatoria, llama cada vez más la atención lo que ocurre con los ciudadanos de entre 30 y 40 años, quienes más faltazos realizan al día y horario del turno programado, o, por el contrario, deciden no anotarse, teniendo en cuenta que también son un grupo de riesgo.

Los motivos son variados, pero, según contaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Salud, se centran en los temores a los efectos adversos así como en la disconformidad con la marca de la vacuna que se está asignando, sobre todo por las trabas para salir del país.

“Los adultos entre 30 y 40 años son los que menos están asistiendo a vacunarse. La información oficial nos dice que de 285.498 personas de ese segmento sólo han asistido a vacunarse 168.565, lo que representa el 59,04%”, advirtió el mandatario local. De todas formas, Suarez puso en valor el “buen ritmo” de la campaña de vacunación contra el Covid-19, con un promedio de 20 mil turnos diarios otorgados. “La vacunación es la vía más segura para que Mendoza logre mayor inmunidad frente a esta enfermedad. Vacunarse permite mantener la economía abierta, protegiendo el empleo y la libertad”, sumó Suarez, preocupado por lo que ocurre con los mendocinos que también especulan con las dosis que les tocará en el centro dispuesto por cercanía.

“Hay hombres y mujeres económicamente activas que aún dudan de darse las vacunas. Se inscriben y también especulan el momento para asistir al lugar. Hay temor a los efectos adversos leves y graves, como trombosis, y a la imposibilidad de viajar al exterior con algunas marcas como la Sputnik o las chinas, que se están poniendo cada vez más en Mendoza”, contó una fuente del Ministerio de Salud.

Por tal motivo, desde la cartera sanitaria insisten en que “la vacunación es segura” y que es la herramienta clave para frenar la pandemia. Así lo manifestó la ministra del área, Ana María Nadal, también preocupada por la actitud de estos mendocinos, quienes representan uno de los grupos con mayor actividad laboral y contacto con el exterior, lo que implica también un mayor riesgo de transmisión del patógeno, e incluso sufrir internaciones de gravedad.

“Hemos observado que en el rango etario que va entre los 30 y 39 años se ve una disminución en la cantidad de inscriptos. Por ello les pedimos que se inscriban, en especial a este grupo. Apelamos a la solidaridad para el cuidado de su propia salud y el cuidado de los demás, porque conocemos que la vacunación es la alternativa más segura para comenzar a superar esta etapa de la pandemia, dura y difícil”, indicó la funcionaria. Asimismo, Nadal agregó: “La vacunación es la única forma que tenemos de que la provincia pueda seguir funcionando con la mayor normalidad posible en esta instancia epidemiológica. Interpelamos a todas las personas y a la solidaridad para que se inscriban quienes aún no lo hayan hecho”.

Según la funcionaria, esta situación “no es algo que solo sucede en Mendoza sino en otras provincias también. Entendemos que es un fenómeno asociado en que este grupo etario vive solo, no comparte hogar con adultos mayores y no cree correr riesgos de contagios o perjudicar a un familiar”.

Asimismo, las autoridades insisten a la población en general de respetar el turno otorgado para evitar problemas en el operativo sanitario, que comenzó en marzo de este año. En tierra cuyana ya se han inscripto para ser inoculadas más de un millón de personas sobre una población aproximada de un millón cuatrocientos mil mendocinos.

Por su parte, desde Salud indicaron que se ha organizado un operativo para este fin de semana para vacunar a todas las personas inscriptas que perdieron su turno, con el objetivo de avanzar de forma homogénea y poder seguir vacunando a los que faltan.

La ministra de Salud recordó que Mendoza fue una de las primeras provincias en dejar habilitada la vacunación para “toda la población objetiva” al indicar que desde el 2 de julio todos los mayores de 18 años pueden registrarse sin necesidad de presentar algún tipo de enfermedad preexistente.

Por su lado, la titular de Inmunizaciones, Iris Aguilar, reclamó a los ciudadanos “díscolos” que es importante tomar conciencia de la importancia de recibir las dosis. “Las vacunas que se utilizan en el país son seguras, eficaces, no actúan sobre el contagio, pero todas, independientemente de la marca y el origen, tienen una alta eficacia para disminuir la posibilidad de ingresar a una internación, a una unidad de cuidados intensivos, terminar en una asistencia respiratoria mecánica y a morir”.

Las estadísticas locales indican que de un total de 153.243 ciudadanos, en el segmento de entre 20 y 24 años, se han vacunado 51.511 personas, lo que representa 33,61%; de un total de 158.455, en el segmento de entre 25 y 29 años, se han vacunado 54.122 personas, lo que representa 34,16%.

En tanto, de un total de 285.498 personas, en el segmento entre 30 y 39 años, solo han asistido a vacunarse 168.565, lo que representa 59,04%. De un total de 244.705, en el grupo de entre 40 y 49 años, se han vacunado 186.077 (76,04%) y 184.482, de entre 50 y 59, se han vacunado 148.914 personas (80.72%). Asimismo, de 81.222 personas que componen el segmento de entre 60 y 64 años se han inoculado 69.405 personas (85,45%) y de 74.479 de entre 65 y 69 años, ya recibieron la vacuna 65.188 personas (87,53%).

Por otro lado, quienes tienen entre 70 y 74 años (total: 62.146), se han vacunado 56.914 personas, lo que representa 91,58%. Por último, de 44.817 entre 80 y 99 años, se inocularon 40.729 personas (90,88%), y de un total de 54.742 personas, y de 380 ciudadanos de más de 100 años, se han vacunado 154 personas, lo que representa 40,53%.