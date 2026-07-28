Avanza un fenómeno de varios días que provocará inestabilidad, tormentas fuertes, granizo y valores de hasta 50 mm de lluvia: las zonas afectadas

Los últimos días de julio estarán marcados por un escenario meteorológico cambiante en Buenos Aires. Después de un comienzo de semana dominado por la humedad, las bajas temperaturas y la abundante nubosidad, se espera una mejora temporaria durante el jueves y un desmejoramiento significativo a partir del viernes.

El momento de mayor inestabilidad se produciría entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1° de agosto. Durante ese período podrían desarrollarse lluvias y tormentas fuertes, precipitaciones abundantes en pocas horas y episodios aislados de granizo.

Los distintos modelos meteorológicos anticipan acumulados cercanos a los 50 milímetros, con la posibilidad de que ese valor sea superado de manera puntual en sectores próximos al Río de la Plata. Debido a la distancia temporal, la intensidad y los horarios precisos del fenómeno todavía podrían sufrir modificaciones.

El pronostico del tiempo

Cuándo comenzarán las lluvias y cuáles serán las zonas afectadas

Según informó Meteored, el episodio estará asociado con un intenso ingreso de aire templado y húmedo proveniente del norte, que incrementará la inestabilidad sobre el centro-este de la Argentina. Las principales zonas bajo observación son la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otros sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El área de influencia del Río de la Plata podría registrar los mayores acumulados. Allí, algunos modelos mantienen la posibilidad de que las precipitaciones alcancen o incluso superen puntualmente los 50 milímetros en un período reducido.

Durante el viernes aumentará rápidamente la nubosidad. A partir de la tarde comenzarían a registrarse lluvias y tormentas en Buenos Aires, que adquirirían una mayor extensión e intensidad hacia la noche.

El período más adverso se concentraría entre las últimas horas del viernes y las primeras del sábado. La combinación de aire húmedo, temperaturas más templadas y una atmósfera inestable favorecería la aparición de tormentas localmente fuertes, abundante caída de agua y granizo aislado.

28 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟥 Efecto alto a extremo en la salud

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



❄️ Nevada

🟨 20-50 cm



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-40 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo pic.twitter.com/A1SsYkzr5b — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 28, 2026

Una semana marcada por la humedad y la escasa presencia del sol

Antes del evento principal, Buenos Aires atravesará varias jornadas grises, frescas y con algunos períodos de ligera inestabilidad. Hasta el miércoles inclusive predominará el cielo mayormente cubierto, con posibilidades de lloviznas o precipitaciones débiles y aisladas.

Durante el martes y el miércoles, las temperaturas descenderán progresivamente: la máxima rondará los 17°C en la primera jornada y apenas alcanzará los 15°C en la segunda. Al mismo tiempo, se afianzarán los vientos provenientes del sector este.

Pronóstico del tiempo extendido

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles no se descartan lloviznas aisladas. También podrían formarse neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas de ambos días, con reducciones puntuales de la visibilidad en distintos sectores del AMBA, accesos y rutas cercanas.

Cuál será el momento más crítico del fenómeno

Las primeras precipitaciones comenzarían durante la tarde del viernes y se volverían más generalizadas hacia la noche. El escenario de mayor riesgo se proyecta para el lapso comprendido entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1° de agosto.

En esas horas, el AMBA quedaría expuesto a tormentas de intensidad fuerte, granizo aislado y acumulados elevados en poco tiempo. Los sectores cercanos al Río de la Plata aparecen, según las proyecciones actuales, como los más propensos a recibir los mayores volúmenes de agua.