Avanza un fenómeno relacionado con el Súper Niño que provocará varios días grises, frescos, inestables y lluvias: las zonas afectadas

Después de un comienzo de semana con temperaturas de hasta 25°C y de las lluvias y tormentas del miércoles, Buenos Aires tendrá varios días grises, frescos e inestables. La nubosidad será la principal protagonista de un período en el que el sol tendrá pocas oportunidades para aparecer y se repetirán los episodios de lloviznas o precipitaciones débiles.

El escenario afectará a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde se espera una amplitud térmica acotada: las tardes mostrarán poca diferencia respecto de las mañanas y las máximas se mantendrán moderadas. El fin de semana tendrá uno de los momentos de mayor inestabilidad, con lluvias que podrían dejar acumulados de hasta 10 milímetros en algunos sectores.

La persistencia de estas condiciones podría estar vinculada con el intenso fenómeno El Niño que se está gestando, que comienza a influir en las perspectivas meteorológicas de la región de cara al próximo verano. Sin embargo, el pronóstico presentado no anticipa fenómenos severos generalizados, sino una sucesión de jornadas húmedas, con cielos cubiertos y poco sol.

Pronostico del tiempo

Cómo será el tiempo en Buenos Aires y cuáles serán las zonas afectadas

Según Meteored, el pronóstico extendido anticipa al menos diez jornadas con cielos cubiertos o mayormente nublados sobre Buenos Aires. El patrón se sentirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con nubosidad baja, neblinas y episodios frecuentes de lloviznas o lluvias débiles.

Las condiciones ya comenzaron a manifestarse el jueves 8 de octubre, cuando un manto espeso de nubes bajas cubrió la ciudad y sus alrededores. Para este viernes 9, la previsión mantiene un panorama similar, aunque algo más fresco y, especialmente, más ventoso, por la circulación de aire del sector sur.

En el ámbito metropolitano se esperan una mínima de 13°C y una máxima de apenas 17°C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 45 kilómetros por hora. Así, el cierre de la semana conservará un aspecto alejado de las tardes templadas que marcaron su comienzo.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

⚠️⛈️ Continúan bajo alerta por #tormentas en el norte del NEA.



☔ Se destacan las #lluvias con acumulados de hasta 30 mm en Mendoza, (en forma de nieve en su cordillera). Tiempo inestable en gran parte del país.



📲Más info👇https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/O1HnZkSOfr — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 9, 2026

Hasta cuándo seguirán los días grises y frescos

La continuidad del patrón es uno de los aspectos más destacados del pronóstico. Entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre, el análisis de distintos modelos meteorológicos mantiene una marcada presencia de cielos nublados o mayormente nublados sobre Buenos Aires.

La humedad y la inestabilidad favorecerán nubes bajas y precipitaciones muy débiles o intermitentes, incluso durante jornadas en las que no se registren lluvias significativas. Por eso, la ausencia de acumulados importantes no implicará necesariamente una mejora sostenida.

Durante ese período, las mínimas se moverían generalmente entre 13°C y 15°C, mientras que las máximas rondarían entre 18°C y 20°C en Capital Federal. El viernes 16 podría ser uno de los días algo más templados, con una máxima cercana a 20°C, de acuerdo con el modelo de referencia utilizado en el análisis.

La inestabilidad se desplazó del centro al nordeste argentino ⛈️. Mirá cuánto puede llover hasta el domingo 11, dónde habrá fuertes vientos y cuándo asomará el sol en el centro del país 🧐.



✍️ Informe de @mnsaldivar. https://t.co/klkxhi2cNB pic.twitter.com/QgefV0hKw7 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 8, 2026

Qué relación tiene este escenario con El Niño

De acuerdo a lo que explicó el sitio, la prolongada presencia de nubosidad podría estar favorecida por el intenso fenómeno El Niño en gestación, que empieza a condicionar el tiempo de la región hacia el verano. Esa vinculación se presenta como una explicación probable del patrón, sin establecer una relación definitiva para cada episodio de lluvia.

En lo inmediato, no se observan irrupciones destacadas de aire frío ni una entrada importante de calor. Tampoco aparecen señales de fenómenos fuertes o severos generalizados: las precipitaciones previstas serán principalmente débiles y los acumulados, bajos.