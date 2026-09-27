Avanza un frente de 48 horas que provocará un brusco cambio en el pronóstico, inestabilidad, viento y tormentas con hasta 100 mm de agua acumulada: las zonas afectadas

A partir de este domingo comenzará un proceso de ciclogénesis que modificará las condiciones en el centro y el norte del país y dejará al menos 72 horas de inestabilidad.

Las primeras tormentas se concentrarán en el sur del Litoral. Entre el lunes y el martes, los fenómenos se extenderán hacia gran parte del centro y el este argentino, con un ambiente más fresco, húmedo y ventoso. En algunas zonas, la lluvia acumulada podría alcanzar los 100 milímetros.

Pronostico del tiempo

Cuándo comenzará la ciclogénesis y cuáles serán las zonas afectadas

Según Meteored, el proceso empezará este domingo y alcanzará su etapa más desarrollada entre el lunes y el martes. Para el domingo se esperan las tormentas más importantes en el sur del Litoral, mientras que en el norte de Entre Ríos rige una alerta amarilla. También podrían registrarse chaparrones y lluvias de menor intensidad en la región pampeana.

Durante el inicio de la semana, el área de tormentas se expandirá hacia gran parte del este y el centro del país. Con el avance del sistema, los fenómenos podrían intensificarse y el cambio de tiempo se hará sentir tanto en las precipitaciones como en la temperatura y el viento.

El modelo meteorológico ECMWF proyecta acumulados de entre 50 y 100 milímetros en algunos sectores de Buenos Aires, Córdoba y el centro del Litoral. Se trata de una previsión que todavía puede ajustarse: aún es temprano para precisar en qué localidades se registrarán las lluvias más abundantes.

🌀 El calor primaveral domina el país este viernes. Pero el buen tiempo tiene los días contados: desde el domingo, un proceso lento de ciclogénesis cambiará el pronóstico.



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Del calor de este viernes al cambio de tiempo del domingo

Antes de la ciclogénesis, el calor domina el centro y el norte argentino. Para este viernes se prevén temperaturas cercanas a los 25°C en el centro del país y valores de entre 30 y 36°C en parte de Cuyo y el norte. En esas regiones, las altas presiones favorecen el cielo despejado y la estabilidad.

El sábado será mayormente calmo en buena parte del territorio. Mientras el calor persistirá en el norte, un frente frío débil provocará un leve descenso de las temperaturas en la franja central. Ese escenario cambiará desde el domingo, cuando comience el período de inestabilidad que se prolongará hasta el martes.

En la Patagonia, en tanto, las condiciones ya son diferentes. Un sistema de baja presión procedente del Pacífico provoca lluvias y algunas nevadas en sectores elevados de Neuquén y Mendoza. La inestabilidad avanzará hacia Chubut y, entre la noche del viernes y el sábado, las precipitaciones también se extenderán a zonas llanas de Chubut, Río Negro y Neuquén, junto con viento intenso en el centro y el norte patagónico.

Además, para este viernes rige una alerta amarilla por viento y viento Zonda en el oeste de San Juan y Cuyo, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.