Saltar al contenido principal
LA NACION

Avisan cambios en Aeroparque por la llegada del papa León XIV: “Coordiná un punto de encuentro afuera”

Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, el Pontífice visitará el país y pasará por tres terminales aéreas; todos los detalles de la operatoria

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Avisan cambios en Aeroparque por la llegada del papa León XIV: “Coordiná un punto de encuentro afuera”
Avisan cambios en Aeroparque por la llegada del papa León XIV: “Coordiná un punto de encuentro afuera”Andrew Medichini - AP

Con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el cronograma oficial prevé su paso por tres aeropuertos entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Si bien los vuelos operarán con normalidad, la presencia de fieles y el despliegue de los operativos de seguridad alterarán el acceso a las terminales.

Los aeropuertos funcionará con normalidad pero se pide llegar con mayor antelación a los vuelos
Los aeropuertos funcionará con normalidad pero se pide llegar con mayor antelación a los vuelos Tadeo Bourbon

A continuación, el detalle de lo que cambia día por día en cada aeropuerto:

Domingo 8 de noviembre: Aeroparque

Coincidiendo con la llegada del Papa por la tarde, regirán medidas especiales en el Aeroparque Jorge Newbery:

  • Acceso restringido: Solo se permitirá el ingreso a la terminal a los pasajeros que tengan vuelo y al personal aeroportuario. Aquellas personas que concurran a despedir o buscar a alguien no podrán entrar, por lo que se recomienda coordinar puntos de encuentro en el exterior.
  • Ingresos y tránsito: Se aconseja acceder a la terminal por la cabecera Norte, ya que la zona de la cabecera Sur registrará congestión.
  • Espacio aéreo: Habrá restricciones en el espacio aéreo durante determinados horarios, por lo que se sugiere a los viajeros consultar directamente con su aerolínea ante cualquier duda sobre el estado de su vuelo.
Habrá normal funcionamiento en los aeropuertos argentinos
Habrá normal funcionamiento en los aeropuertos argentinos Tadeo Bourbon

Martes 10 de noviembre: Aeroparque y Córdoba

Durante esta jornada, el Pontífice viajará por la mañana hacia Córdoba y regresará a Buenos Aires por la tarde:

  • Aeroparque: Volverá a implementarse el acceso restringido exclusivo para pasajeros con vuelo y personal aeroportuario, sin ingreso de acompañantes. Además, la Avenida Sarmiento permanecerá cerrada en ambos sentidos entre la salida de emergencia del aeropuerto y el Monumento a los Españoles, obligando a planificar rutas alternativas.
  • Córdoba: Se advierte que podrían registrarse demoras en los accesos a la terminal, por lo que se aconseja salir hacia el aeropuerto con mayor anticipación.

Miércoles 11 de noviembre: Ezeiza

El Papa protagonizará su ceremonia de despedida a las 14 h. desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Debido al operativo y a los controles de seguridad dispuestos, podrían registrarse demoras en los accesos a la terminal.

Recomendaciones generales para los pasajeros

Para evitar contratiempos durante las jornadas de la visita papal, las autoridades sugieren tener en cuenta las siguientes pautas:

  • Anticipación: Salir hacia el aeropuerto con más tiempo del habitual debido a las demoras que pueden generar los controles y el tránsito en las zonas aledañas.
  • Desplazamiento: Utilizar transporte público o vehículos de alquiler y aplicaciones para llegar a Aeroparque.
  • Monitoreo: Chequear el estado de los accesos antes de emprender el viaje.
  • Acompañantes: Recordar que si terceras personas acompañan al viajero, las despedidas deberán realizarse fuera de la terminal (especialmente vigente para el 8 de noviembre en Aeroparque, donde el ingreso es estrictamente para pasajeros y personal).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
AgendaPapa León XIV en la ArgentinaPapa León XIV
Más leídas de Sociedad
  1. Vecinos de una localidad de zona norte buscan erradicar los vertederos ilegales
    1

    De “Ciudad de los Pájaros” a estar llena de microbasurales: vecinos y empresarios buscan erradicar los vertederos de Del Viso

  2. La odisea de seis monos usados en experimentos clínicos para alcanzar su libertad
    2

    Treinta años enjaulados: la odisea de seis monos usados en experimentos clínicos para alcanzar su libertad

  3. Mario Alonso Puig: “Cuanto mayor sea tu capacidad de amar, más feliz vas a ser”
    3

    Mario Alonso Puig, sobre el vínculo entre el amor y la felicidad: “Cuanto mayor sea tu capacidad de amar, más feliz vas a ser”

  4. Declararon inimputable al hombre que viajó a Ushuaia e intentó secuestrar a una niña de 12 años
    4

    “No comprende sus actos”: declararon inimputable al hombre que viajó a Ushuaia e intentó secuestrar a una niña de 12 años