Avisan cambios en Aeroparque por la llegada del papa León XIV: “Coordiná un punto de encuentro afuera”

Con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el cronograma oficial prevé su paso por tres aeropuertos entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Si bien los vuelos operarán con normalidad, la presencia de fieles y el despliegue de los operativos de seguridad alterarán el acceso a las terminales.

Los aeropuertos funcionará con normalidad pero se pide llegar con mayor antelación a los vuelos Tadeo Bourbon

A continuación, el detalle de lo que cambia día por día en cada aeropuerto:

Domingo 8 de noviembre: Aeroparque

Coincidiendo con la llegada del Papa por la tarde, regirán medidas especiales en el Aeroparque Jorge Newbery:

Acceso restringido: Solo se permitirá el ingreso a la terminal a los pasajeros que tengan vuelo y al personal aeroportuario. Aquellas personas que concurran a despedir o buscar a alguien no podrán entrar, por lo que se recomienda coordinar puntos de encuentro en el exterior.

Solo se permitirá el ingreso a la terminal a los pasajeros que tengan vuelo y al personal aeroportuario. Aquellas personas que concurran a despedir o buscar a alguien no podrán entrar, por lo que se recomienda coordinar puntos de encuentro en el exterior. Ingresos y tránsito: Se aconseja acceder a la terminal por la cabecera Norte, ya que la zona de la cabecera Sur registrará congestión.

Se aconseja acceder a la terminal por la cabecera Norte, ya que la zona de la cabecera Sur registrará congestión. Espacio aéreo: Habrá restricciones en el espacio aéreo durante determinados horarios, por lo que se sugiere a los viajeros consultar directamente con su aerolínea ante cualquier duda sobre el estado de su vuelo.

Habrá normal funcionamiento en los aeropuertos argentinos Tadeo Bourbon

Martes 10 de noviembre: Aeroparque y Córdoba

Durante esta jornada, el Pontífice viajará por la mañana hacia Córdoba y regresará a Buenos Aires por la tarde:

Aeroparque: Volverá a implementarse el acceso restringido exclusivo para pasajeros con vuelo y personal aeroportuario, sin ingreso de acompañantes. Además, la Avenida Sarmiento permanecerá cerrada en ambos sentidos entre la salida de emergencia del aeropuerto y el Monumento a los Españoles, obligando a planificar rutas alternativas.

Volverá a implementarse el acceso restringido exclusivo para pasajeros con vuelo y personal aeroportuario, sin ingreso de acompañantes. Además, la entre la salida de emergencia del aeropuerto y el Monumento a los Españoles, obligando a planificar rutas alternativas. Córdoba: Se advierte que podrían registrarse demoras en los accesos a la terminal, por lo que se aconseja salir hacia el aeropuerto con mayor anticipación.

Miércoles 11 de noviembre: Ezeiza

El Papa protagonizará su ceremonia de despedida a las 14 h. desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Debido al operativo y a los controles de seguridad dispuestos, podrían registrarse demoras en los accesos a la terminal.

Recomendaciones generales para los pasajeros

Para evitar contratiempos durante las jornadas de la visita papal, las autoridades sugieren tener en cuenta las siguientes pautas:

Anticipación: Salir hacia el aeropuerto con más tiempo del habitual debido a las demoras que pueden generar los controles y el tránsito en las zonas aledañas.

Salir hacia el aeropuerto con más tiempo del habitual debido a las demoras que pueden generar los controles y el tránsito en las zonas aledañas. Desplazamiento: Utilizar transporte público o vehículos de alquiler y aplicaciones para llegar a Aeroparque.

Utilizar transporte público o vehículos de alquiler y aplicaciones para llegar a Aeroparque. Monitoreo: Chequear el estado de los accesos antes de emprender el viaje.

Chequear el estado de los accesos antes de emprender el viaje. Acompañantes: Recordar que si terceras personas acompañan al viajero, las despedidas deberán realizarse fuera de la terminal (especialmente vigente para el 8 de noviembre en Aeroparque, donde el ingreso es estrictamente para pasajeros y personal).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.