Una “máquina del tiempo” predice que la energía eólica y la solar cubrirán casi la mitad de la electricidad mundial en 2050

Una “máquina del tiempo computacional”, desarrollada a partir de la combinación de modelos de predicción e inteligencia artificial, proyecta que la energía eólica y la solar podrían aportar alrededor del 26% y el 21% de la electricidad mundial, respectivamente, para el año 2050. De cumplirse ese escenario, el mundo estaría en condiciones de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales, aunque sin alcanzar el objetivo más ambicioso de 1,5 °C.

Paneles solares instalados a gran escala, una de las fuentes renovables con mayor crecimiento proyectado para las próximas décadas Tenzin Nyida - XinHua

La proyección surge de un estudio liderado por Avi Jakhmola, investigador de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, y publicado en la revista Nature Energy. El trabajo propone un nuevo enfoque para estimar la evolución futura de la energía renovable, basado en el análisis empírico de cómo crecieron la eólica y la solar en más de 200 países durante las últimas décadas.

A diferencia de los modelos energéticos tradicionales, que suelen partir de supuestos económicos o de trayectorias ideales, el modelo desarrollado por los investigadores —denominado Prolong— se apoya en la experiencia histórica real y en herramientas de aprendizaje automático para identificar qué patrones de crecimiento son más probables en el tiempo.

La energía solar fotovoltaica se expande en distintos países impulsada por políticas públicas y reducción de costos Tenzin Nyida - XinHua

“Los modelos existentes son muy buenos para identificar qué se necesitaría para lograr los objetivos climáticos, pero no pueden decirnos qué desarrollos son los más probables”, explicó Jessica Jewell, también investigadora de Chalmers y una de las autoras del estudio. “Esta es precisamente la laguna que queríamos llenar”, agregó.

El análisis muestra que la expansión de la energía eólica y solar no responde a un crecimiento continuo y lineal, sino que sigue un patrón recurrente: largos períodos de crecimiento relativamente estable, interrumpidos por “pulsos” de expansión acelerada, generalmente asociados a cambios en las políticas públicas, nuevos esquemas de incentivos o inversiones en infraestructura.

Aerogeneradores terrestres, clave en el crecimiento de la generación eléctrica renovable a nivel global Freepik

“Existe una brecha considerable entre los objetivos que suelen fijar los países y lo que finalmente ocurre en la realidad”, señaló Jakhmola. “El crecimiento suele producirse en oleadas, e ignorar este aspecto puede llevar a una evaluación incorrecta de la velocidad de la expansión tecnológica”, advirtió.

Para captar esa dinámica, el equipo de investigación recurrió a técnicas de simulación avanzada. El modelo genera miles de escenarios posibles a partir de trayectorias nacionales reales y analiza cómo esas experiencias individuales se combinan para dar lugar a una evolución global. En total, se simularon más de 13.000 “mundos virtuales”, que permitieron construir proyecciones probabilísticas en lugar de un único resultado cerrado.

Campos solares aportan electricidad a las redes nacionales en un contexto de transición energética global hrui - Shutterstock

Según la proyección central del modelo, la energía eólica terrestre alcanzaría una participación del 13,4% en la generación eléctrica global en 2030 y del 25,6% en 2050. En el caso de la energía solar fotovoltaica, los valores estimados son del 12,3% en 2030 y del 20,8% hacia mediados de siglo. Estos porcentajes superan los escenarios basados en las políticas actuales, pero se ubican por debajo de muchas de las trayectorias compatibles con el límite de 1,5 °C analizadas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

El estudio también evalúa los compromisos internacionales asumidos recientemente. La meta acordada en la COP28 de triplicar la capacidad renovable global para 2030 se sitúa cerca del percentil 95 de las proyecciones del modelo, lo que la convierte en un objetivo posible, aunque extremadamente exigente. Para alcanzarlo, el crecimiento de la energía eólica debería acelerarse entre 1,4 y 3 veces en las principales economías, mientras que el de la solar tendría que multiplicarse entre dos y cinco veces, según la región.

Energía solar y eólica concentran las principales proyecciones de crecimiento dentro de la matriz eléctrica global hacia 2050 Ng Han Guan - AP

Al desagregar los resultados por zonas geográficas, Prolong indica que, en el escenario base, cerca de tres cuartas partes del crecimiento de la energía eólica y más de dos tercios del de la solar entre 2023 y 2050 se concentrarían en Europa, Asia oriental y América del Norte. Los escenarios compatibles con el objetivo de 1,5 °C requerirían ritmos de expansión anuales sin precedentes, comparables a los observados en situaciones excepcionales como el plan REPowerEU en la Unión Europea o el reciente despliegue solar de China.

Los autores subrayan que el ritmo futuro de las energías renovables no depende únicamente de su competitividad económica. También influyen factores políticos, sociales e institucionales, como la disponibilidad de tierras, la aceptación local de los proyectos, la capacidad de las redes eléctricas y la estabilidad de las reglas de juego.

La energía solar podría alcanzar una participación cercana al 21% de la electricidad mundial en 2050, según proyecciones del estudio Anmar Khalil - AP

Si bien el modelo no puede anticipar eventos disruptivos, como crisis geopolíticas o cambios tecnológicos bruscos, los investigadores sostienen que su enfoque permite reducir la distancia entre los objetivos climáticos declarados y las trayectorias que resultan más plausibles a partir de la experiencia histórica.

“Cuando aplicamos el modelo a datos reales, podemos estimar cuál es el resultado más probable para el futuro, teniendo en cuenta todo lo observado hasta ahora y los escenarios virtuales analizados”, explicó Jakhmola. De acuerdo con el estudio, ese resultado permitiría cumplir el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C, aunque no el umbral de 1,5 °C fijado como aspiración por la comunidad internacional.

La energía eólica muestra patrones de expansión en oleadas, vinculados a cambios en políticas y regulaciones GHI

Con información de la agencia ANSA