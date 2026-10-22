Ayuno prolongado y falta de hidratación: cómo afectan al cerebro y qué dicen los expertos

Si sueles pasar muchas horas sin comer o beber poca agua durante el día, es importante detenerte a revisar estos hábitos y preguntarte cómo podrían afectar a tu organismo. ¿Qué ocurre en el cerebro durante un ayuno prolongado o cuando no te hidratas lo suficiente? En esta nota, te contamos qué dicen los expertos y qué aspectos conviene tener en cuenta para cuidar tu salud.

Dolor de cabeza, mareos y dificultad para concentrarse pueden ser señales de que algo no está bien (Foto: Magnific)

¿Cómo afectan al cerebro el ayuno prolongado y la falta de agua?

El ayuno prolongado y la falta de hidratación pueden afectar la concentración, el estado de ánimo y la claridad mental, pero no actúan de la misma manera.

Mientras que la deshidratación puede causar dolor de cabeza, mareos y confusión; el efecto del ayuno depende de cuánto dure, del estado de salud y de los medicamentos que tome la persona. No es correcto afirmar que pasar varias horas sin comer provoca, por sí solo, daño cerebral, señala el sitio web del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

El neurólogo y epileptólogo Alberto Pinzón dijo a N+Univision que el ayuno intermitente hace que las personas tengan menos carbohidratos en el cuerpo. “El cerebro necesita carbohidratos para mantener un buen balance de electrolitos. Ahora, si no se desayuna y no hay líquidos, disminuye el volumen sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos; y cuando eso ocurre se liberan más sustancias que pueden afectar nervios y desencadenar dolores de cabeza, por eso es importante mantenernos hidratados”, indicó.

Asimismo, manifestó que cada persona es diferente, por lo que no a todos le afecta la dieta o si dejan de comer por horas. Lo recomendable es ver como cada uno reacciona a la comida: “Hay cinco alimentos que se deben evitar si se tiene migraña. Se les conoce como las 5C: queso (cheese), chocolate, café, colas y productos cítricos”.

La falta de hidratación también afecta al cerebro (Foto: Magnific)

Lo que ocurre en el cerebro cuando una persona deja de comer

Si haces ayuno, tu organismo adapta la forma en que obtiene energía para mantener sus funciones. En personas sanas, pasar un período sin comer no implica necesariamente una caída peligrosa de la glucosa, ya que el cuerpo dispone de mecanismos para sostenerla.

El Manual Merck señala que incluso un ayuno de varios días es poco probable que provoque hipoglucemia (nivel anormalmente bajo de azúcar —glucosa — en la sangre) en una persona por lo demás sana, aunque esto no significa que sea seguro para todos.

El riesgo cambia cuando existen enfermedades o se utilizan medicamentos que reducen el azúcar en sangre, como la insulina y ciertos tratamientos para la diabetes. Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK), ayunar mientras se mantienen estos medicamentos puede aumentar el riesgo de hipoglucemia.

Por lo tanto, cuando la glucosa baja demasiado, pueden aparecer:

Cansancio, temblores y mareos.

Irritabilidad y confusión.

Dificultades para ver o hablar con claridad.

En los casos graves, convulsiones o pérdida del conocimiento.

Así afecta la falta de agua

La hidratación insuficiente puede dificultar la concentración y acompañarse de cansancio, dolor de cabeza, mareos e irritabilidad. A medida que se agrava, puede provocar desorientación o confusión. El NHS incluye estos cambios mentales entre los signos de deshidratación que requieren especial atención.

Otras señales que ayudan a identificarla son: