Bajaron las temperaturas en gran parte del país: qué ciudades tuvieron las mínimas esta mañana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes sobre el ingreso de una masa de aire polar proveniente de la Antártida que provocó un marcado descenso de temperatura en el territorio argentino. El fenómeno generó nevadas y registros muy bajos en varias localidades durante las últimas horas.

El organismo oficial difundió el listado, a modo de ranking, de los registros mínimos detectados durante las primeras horas de la mañana en todo el país:

El ranking de temperaturas mínimas del SMN

Maquinchao : -13.8 °C

: -13.8 °C Esquel : -12.3 °C

: -12.3 °C Perito Moreno : -11 °C

: -11 °C Bariloche : -10.2 °C

: -10.2 °C El Bolsón : -8.3 °C

: -8.3 °C El Calafate : -8.1 °C

: -8.1 °C Chapelco : -7 °C

: -7 °C Gobernador Gregores : -7 °C

: -7 °C Paso de Indios : -6.7 °C

: -6.7 °C Uspallata : -6.1 °C

: -6.1 °C Cipolletti : -3.8 °C

: -3.8 °C Jachal : -3 °C

: -3 °C Santa Cruz : -3.8 °C

: -3.8 °C Río Grande : -3.2 °C

: -3.2 °C Tinogasta: -3 °C

La irrupción de aire polar llegó en un primer momento a la Patagonia y avanza de manera progresiva hacia las provincias del centro del territorio nacional. En la ciudad de Ushuaia, se registraron nevadas persistentes durante la madrugada, con una sensación térmica que alcanzó los -6°C y vientos del sector sur.

La explicación de un meteorólogo del SMN sobre el fenómeno

El meteorólogo del SMN Ignacio López Amorín explicó, en un video publicado por la cuenta oficial del organismo, las causas físicas del enfriamiento generalizado: “La combinación de dos sistemas principales. Por un lado, tenemos un sistema de alta presión que por su circulación genera viento del sur en Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

Por otro lado, detallaron que esto “se combina con una baja presión en el océano Atlántico, cerca de las Islas Malvinas, y ambos sistemas combinados refuerzan la entrada de aire desde el sector sur, desde la Antártida, directamente hacia la zona continental”.

El organismo mantiene vigentes alertas meteorológicas por nevadas persistentes en los sectores de montaña, lluvias de variada intensidad y vientos fuertes con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, cuyas ráfagas pueden igualar o superar los 90 kilómetros por hora en distintas zonas de la Patagonia y el oeste del país.

El mapa de temperaturas extremas del SMN para este miércoles

Además, emitió esta mañana una advertencia de nivel amarillo por frío extremo para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Frente a estos casos, el Servicio Meteorológico aconseja: evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores, generar calor corporal mediante el movimiento, mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar mucho líquido y evadir el consumo de bebidas alcohólicas.