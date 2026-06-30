Frío polar en Buenos Aires: se avecina el día más gélido del año, según el SMN

La ola de aire polar que comenzó a avanzar sobre la Argentina tendrá un impacto directo durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de una nueva masa de aire muy frío hará que esta semana se registre el día más frío del año.

El cambio de las condiciones del tiempo llegará luego del desplazamiento de un sistema frontal de origen polar que ya comenzó a afectar distintas regiones del país con lluvias, nevadas, fuertes vientos y un marcado descenso térmico. A medida que el fenómeno avance hacia el centro y norte del territorio nacional, las temperaturas volverán a ubicarse por debajo de los valores habituales para esta época del año.

El pronostico del tiempo

Cuándo llegará el día más gélido del año

Según el pronóstico oficial, el ingreso del aire polar se sentirá con mayor intensidad durante el jueves 2 de julio, donde se esperan mínimas cercanas a los 0 °C y máximas que permanecerán bajas durante gran parte de la jornada.

Tras un breve alivio térmico registrado en algunos sectores, el nuevo sistema frontal volverá a hacer descender los registros de manera generalizada. El aire frío avanzará progresivamente desde la Patagonia hacia el centro del país hasta instalarse sobre el AMBA, donde dejará las condiciones más gélidas de lo que va de 2026.

Además del descenso de la temperatura, aumentará la probabilidad de heladas durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas suburbanas y del interior bonaerense.

29 JUN I ⚠️ #Alertas para hoy:



🌬️ Viento

🟨 40-60 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



📲 Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/qWdXRIGvJh — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 29, 2026

El sistema frontal polar afectará a gran parte del país

El fenómeno no tendrá impacto únicamente en Buenos Aires. La masa de aire frío cubrirá una amplia porción del territorio nacional y favorecerá el desarrollo de distintos fenómenos meteorológicos.

Entre ellos se esperan precipitaciones, nevadas en sectores cordilleranos y fuertes ráfagas de viento en diferentes regiones, mientras que las temperaturas se ubicarán por debajo de lo habitual en numerosas localidades.

El SMN mantiene alertas meteorológicas por distintos eventos, que incluyen nevadas persistentes en áreas de montaña, lluvias de variada intensidad, vientos fuertes en amplias zonas de la Patagonia y del oeste argentino, además de advertencias por vientos costeros en sectores del litoral marítimo.

Pronóstico extendido de la semana

Qué recomienda el SMN ante la llegada del frío extremo

Frente al avance del sistema frontal, los especialistas aconsejan seguir las actualizaciones del pronóstico y las alertas oficiales, ya que las áreas afectadas pueden modificarse con el correr de las horas.

En las zonas alcanzadas por vientos intensos se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas. En tanto, donde se registren lluvias o nevadas persistentes, también se aconseja extremar las precauciones al circular por rutas y caminos debido a la posible reducción de la visibilidad y al deterioro de las condiciones de tránsito.