Banderas en edificios porteños llaman a construir un país sin antisemitismo durante el Mundial

El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) amplió su campaña de concientización en la Ciudad de Buenos Aires con una acción vinculada con la Copa Mundial de Fútbol. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de los principales actores del mercado inmobiliario, ya tiene banderas colocadas en 28 edificios en construcción de la Capital, con un mensaje directo para los ciudadanos: “Un país sin antisemitismo se construye con vos. Vamos Argentina!”.

La campaña busca instalar, en un momento de fuerte presencia del fútbol en la conversación pública, un llamado contra la discriminación y los discursos de odio. FACA, que agrupa a judíos y no judíos, tiene como objetivo educar, informar y promover el respeto y la lucha contra toda manifestación antisemita. En ese marco, la fundación remarca la necesidad de enfrentar esas expresiones desde una construcción colectiva y vinculada con los valores democráticos.

Según la entidad, en la Argentina son cada vez más frecuentes los discursos extranjerizantes hacia el judío. Por ese motivo, FACA subraya la importancia de que se comprenda que los judíos nacidos en el país son argentinos. La campaña toma esa idea y la lleva al espacio público, con banderas ubicadas en obras en construcción, un símbolo que refuerza el concepto elegido para la consigna: un país sin antisemitismo también se construye.

Un país sin antisemitismo se construye con vos

Hasta el momento, forman parte de la acción obras ubicadas en Dr. Enrique Finochietto 990, Av. Santa Fe 5022, Tte. Ricchieri 3250, entre Campos Salles y Udaondo, Av. Del Libertador 3868, Matienzo 1745, French y Laprida, Av. Udaondo y Av. Figueroa Alcorta, Arias y Cuba, Rawson y Alberdi, Echeverría 1611, Virrey del Pino 2051, Murillo 866, Julián Álvarez 725, Dorrego 1852, Av. San Martín 4820, Arregui 2920, Av. Warnes 22, Gurruchaga 546, Villarroel 1412, Av. Gaona 1345, Aguilar 2485 y Av. Luis María Campos 1363.

La campaña toma esa idea y la lleva al espacio público, con banderas ubicadas en obras en construcción, un símbolo que refuerza el concepto elegido para la consigna: un país sin antisemitismo también se construye

No es la primera vez que los desarrolladores inmobiliarios colaboran con FACA. De acuerdo con la fundación, esta es la segunda oportunidad en la que el sector presta su apoyo a una campaña de concientización. También en relación con el fútbol, FACA realizó anteriormente una acción en la que jugadores, técnicos y periodistas deportivos expresaron su rechazo a la discriminación y al antisemitismo en las canchas.

La nueva etapa de la campaña aprovecha el alcance social del Mundial para poner el tema en primer plano. En una ciudad atravesada por la pasión futbolera, las banderas buscan interpelar a quienes circulan por Buenos Aires con una consigna simple y explícita: la convivencia democrática exige rechazar el antisemitismo y toda forma de odio.

> Más información: info@faca.ar