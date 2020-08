De Carlotto criticó la marcha de esta tarde Fuente: Archivo

17 de agosto de 2020 • 14:08

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó la marchaconvocada para esta tarde, a la que calificó como "ridícula" por realizarse en medio de una pandemia.

"La marcha es un desafío ridículo en medio de la pandemia. Yo no salgo desde el 13 de marzo y estos irresponsables hacen una marcha donde el contagio es seguro", consideró en declaraciones a El Destape Radio. Y agregó: "Es tan absurda esta marcha. Hay muchos que mienten y nos toman de tontos. Están haciendo algo que es históricamente incorrecto."

De Carlotto criticó a los que organizaron y convocan a la marcha de esta tarde. "Es tan profunda su ignorancia o maldad que todo les parece mal. Tienen miedo a la Justicia verdadera, plena, que no se vende", afirmó.

La militante por los Derechos Humanos también aprovechó para cuestionar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta. "Es parte del Pro, no nos engañemos. En manifestaciones él permite que se hagan", dijo.

Y también arremetió con dureza contra los medios: "Hay periodistas, como Leuco, que dicen los disparates más grandes, que parece quieren ver muerto a alguien, que mienten e inventan. Quizá los compraron a esos periodistas que llaman a la marcha".

"Ojalá no tengamos nada que lamentar", dijo la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Además, Carlotto remarcó: "Vamos a ver qué pasa hoy. Esperemos que no pase nada que después tengamos que llorar. Que no haya personas heridas, comó pasó con C5N en la marcha anterior. Que caminen y después no se quejen. Y si después les falta una cama el día que tengan que asistirlos, va a ser por culpa de ellos".

Opuesta a las declaraciones de José Sebrelli, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo: "Ana Frank en su corta vida llevó un ejemplo. Se quedó encerrada en su casa para proteger la vida". Por último, dijo que "Fernando Iglesias debería ver a alguien que le lave el alma".