Comenzó la Argentina Week en EE.UU.; según Donald Trump, falta poco para el fin de la guerra con Irán
Además, descartan una subida fuerte del precio de la nafta en el país; mantendrán la indagatoria contra Tapia y Toviggino; la Liga de fútbol tiene cuatro partidos hoy. Estas son las noticias de la mañana del martes 10 de marzo de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei inaugura la Argentina Week en Estados Unidos. Se trata de un evento para atraer inversiones a nuestro país. Además del Presidente participan funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios de diversos rubros. Después del mediodía el mandatario va a partir hacia Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, prevista para mañana.
- El titular de YPF insistió en que no va a haber cimbronazos en el precio de la nafta. Horacio Marín dijo que la petrolera estatal aplica un esquema de ajustes graduales para amortiguar la volatilidad internacional que atraviesa el mercado por la guerra en Medio Oriente. El directivo aseguró que la empresa busca mantener una política de previsibilidad para los consumidores.
- Revés para Chiqui Tapia y Toviggino. La Justicia rechazó sus pedidos de nulidad en la causa por evasión: de esta manera el juez Diego Amarante mantiene firmes las indagatorias programadas para esta semana. El presidente y el tesorero de la AFA están acusados de presunta retención indebida de aportes.
- Trump dijo que la guerra contra Irán está prácticamente terminada. El presidente de Estados Unidos aseguró que la república islámica ya no tiene marina ni comunicaciones ni fuerza aérea, por lo que el conflicto terminará muy pronto y está avanzado respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había estimado en un principio. Sus declaraciones hicieron que Wall Street terminara al alza después de una jornada complicada.
- Vuelve el fútbol después del paro. La Liga Profesional retoma su calendario con el inicio de la fecha 10. Hoy se juegan 4 partidos: Independiente - Unión y Tigre - Vélez desde las 19.45 y Sarmiento - Racing y Newell’s - Platense desde las 22. La décima fecha se va a desarrollar hasta este viernes.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Simple, pero contundente: la iniciativa para que la sociedad homenajee a los veteranos de Malvinas con un gesto cotidiano
- 2
Tren Mitre: vuelven a postergar la llegada del servicio a Retiro
- 3
Tren Mitre hasta Retiro: cómo funciona hoy, lunes 9 de marzo
- 4
Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor extremo a AMBA, según el último parte del SMN