Comenzó la Argentina Week en EE.UU.; según Donald Trump, falta poco para el fin de la guerra con Irán

Milei inaugura la Argentina Week en Estados Unidos. Se trata de un evento para atraer inversiones a nuestro país. Además del Presidente participan funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios de diversos rubros. Después del mediodía el mandatario va a partir hacia Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, prevista para mañana.

El titular de YPF insistió en que no va a haber cimbronazos en el precio de la nafta. Horacio Marín dijo que la petrolera estatal aplica un esquema de ajustes graduales para amortiguar la volatilidad internacional que atraviesa el mercado por la guerra en Medio Oriente. El directivo aseguró que la empresa busca mantener una política de previsibilidad para los consumidores.

Revés para Chiqui Tapia y Toviggino. La Justicia rechazó sus pedidos de nulidad en la causa por evasión: de esta manera el juez Diego Amarante mantiene firmes las indagatorias programadas para esta semana. El presidente y el tesorero de la AFA están acusados de presunta retención indebida de aportes.

Trump dijo que la guerra contra Irán está prácticamente terminada. El presidente de Estados Unidos aseguró que la república islámica ya no tiene marina ni comunicaciones ni fuerza aérea, por lo que el conflicto terminará muy pronto y está avanzado respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había estimado en un principio. Sus declaraciones hicieron que Wall Street terminara al alza después de una jornada complicada.

Vuelve el fútbol después del paro. La Liga Profesional retoma su calendario con el inicio de la fecha 10. Hoy se juegan 4 partidos: Independiente - Unión y Tigre - Vélez desde las 19.45 y Sarmiento - Racing y Newell’s - Platense desde las 22. La décima fecha se va a desarrollar hasta este viernes.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.