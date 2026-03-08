Tren Mitre: vuelven a postergar la llegada del servicio a Retiro

El restablecimiento del servicio de la línea ferroviaria Mitre hasta Retiro había sido anunciado para hoy. Sin embargo, sus tres ramales continúan con un recorrido limitado desde las cabeceras en la provincia de Buenos Aires hasta Belgrano, en la Capital.

Las trazas empezaron a circular con restricciones el 10 de enero. Desde José León Suárez y Mitre, quedaron circunscriptas hasta la estación Belgrano R. En tanto, las formaciones que unen Tigre con la terminal de Retiro directamente fueron paralizadas durante 50 días.

Aquel día, comenzaron a ejecutar dos obras en simultáneo que afectaron los tendidos. Por un lado, la renovación de las vías del ramal Tigre. Por otro, la modernización del sistema de señalamiento en la cabecera de Retiro. Según el plan comunicado oficialmente, sería hasta el domingo 1° de marzo, con el objetivo de terminar la renovación de la línea, una de las que más pasajeros transporta en el área metropolitana de Buenos Aires.

El ramal Tigre presta servicio hasta Belgrano C Nicolás Suárez

Sin embargo, en víspera de esa fecha, se informaron cambios: si bien el recorrido a Tigre volvería a funcionar, solo lo haría hasta la estación Belgrano C, y los otros dos ramales seguirían con el servicio limitado hasta Belgrano R.

También se comunicó que la nueva meta para que las tres trazas pudieran retomar las prestaciones completas hasta su terminal en la ciudad era el domingo 8 de marzo, es decir, hoy.

Explicaron que, en ese intervalo, se realizarían pruebas complementarias con trenes y capacitaciones que “permitirán la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias”.

Y recordaron que las obras en el ramal Tigre permitieron renovar 29 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes. “Se prevé que, con el avance de la obra, se reducirá aproximadamente diez minutos el tiempo de viaje para mitad de año; mientras que para fines de 2026, el recorrido podría efectuarse en 17 minutos menos de lo que se emplea actualmente para unir Retiro y la terminal bonaerense”. Agregaron que “la obra de renovación de vías continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio”.

Obras de renovación del tren Mitre

Asimismo, ampliaron: “En lo que respecta a las tareas de modernización del ingreso de trenes a Retiro, que se encuentra en su etapa final, continuará una semana más (entre el 1° y 7 de marzo) para ejecutar las pruebas con el personal de señalamiento, conductores y finalizar las capacitaciones necesarias“.

No obstante, los trenes solo llegan todavía hoy hasta Belgrano C y Belgrano R, respectivamente. Un nuevo comunicado difundido por Trenes Argentinos Operaciones en el portal Argentina.gob sobre la línea Mitre advierte que “continuarán, durante los próximos días, las pruebas operativas del renovado sistema de señalización del ingreso a Retiro con el objetivo de que el retorno del servicio cumpla con las condiciones óptimas de seguridad operacional”.

Y fija un nuevo plazo para el restablecimiento de las prestaciones en su totalidad. “Por ello, los trenes seguirán funcionando, se estima, durante los próximos 15 días entre Belgrano C y Tigre y desde Belgrano R hasta las terminales bonaerenses de J. L. Súarez y Bartolomé Mitre”. No hay mención a una fecha definitiva para el arribo de las formaciones a la terminal de Retiro.

Según el comunicado, “el protocolo de pruebas se ejecuta mediante la circulación de formaciones vacías y posibilita corroborar el perfecto funcionamiento del sistema de señalamiento. Esto permitirá además definir el esquema de operación con la infraestructura renovada”.

“Obras fundamentales y urgentes”

La operadora estatal también destaca: “Se trata de obras fundamentales y urgentes que ejecuta Trenes Argentinos Infraestructura y forman parte del plan de acción de la emergencia ferroviaria y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circulan los trenes”.

Respecto del detalle de los trabajos, añade que “durante las tareas de renovación del sistema de señales -que contaba con más de 100 años de antigüedad- se reemplazaron 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos y se efectuó el traspaso del antiguo al renovado sistema”.

Luego, explica que “para llevar adelante esta actualización fue necesario desconectar la estructura existente y realizar la vinculación con el nuevo señalamiento, período en el que no es posible que circulen trenes por los riesgos que implican para la operación”.

En paralelo, durante esta etapa, “se continúa trabajando en la capacitación del personal especializado para que el regreso de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre se produzca en las condiciones indispensables de seguridad en la circulación ferroviaria”, concluye.